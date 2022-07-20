En contacto

Caldo de Bolas fácil y rico

Si te gusta el buen caldo de bolas espeso y delicioso, esta es la receta que estabas buscando.

20 jul 2022 , 14:49

Paso a paso para que hagas en casa uno de los platos más reconocidos de los guayaquileños.

TAG RELACIONADOS
Ecuador
|
cocina
|
chef
|