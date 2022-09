Aparece supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón

Santiago Alarcón, recordado compartió la semana pasada una extensa grabación en sus redes sociales y reveló que desde hace cuatro años está siendo acosado por un joven, el cual dice ser su hijo.

“Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, señaló inicialmente.

Sin embargo, afirmó que este empezó a escribirles a sus amigos más cercanos y señaló que le puso una tutela para extorsionarlo. Asimismo, manifestó que lo denunció en los diferentes medios de comunicación.