Resultados elecciones Ecuador 2023: el presidente Guillermo Lasso califica como tremenda anormalidad al conteo

El ingreso de los resultados sobre la Consulta Popular avanza lentamente. Al momento gana el no, pero hay preguntas en las que aún falta ingresar más del 88% de actas, y no se contabilizan todas de forma equitativa.

El presidente de la república Guillermo Lasso envió un mensaje en el que dice:

"ineptitud o anormalidad

"Son las 9:42 minutos de la mañana del día 6 de febrero y el CNE no ha ingresado al sistema resultados del referéndum de las provincias de Pichincha y Guayas. De Guayas han ingresado apenas en 0,12% de las actas. De Pichincha hay preguntas con el 45% computados y las otras con el 2%. Estaremos vigilantes frente a tremenda anormalidad."

Hasta el medio día, en la provincia de Guayas gana el sí en las ocho preguntas, pero no se puede hablar de tendencia porque casi no registra ingreso de datos, no llega ni al 1%.

Mientras en Pichincha solo avanza el resultado de las 4 primeras preguntas, las cuatro siguientes están casi en cero.

Del otro lado, la tercera provincia más poblada: Manabí, donde hasta el momento gana el no, también registra porcentajes muy bajos de ingreso de datos.

El analista electoral Esteban Ron hace un llamado a la paciencia. "Yo creo que lo responsable es esperar a cuando al por lo menos dentro de las provincias de mayor densidad votacional no hayamos tenido resultados".​​​​​​

El Consejo Nacional Electoral aún no se ha pronunciado al respecto.