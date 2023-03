El Manchester City gana y sigue en pelea por la punta de la Premier League

Un penalti anotado por Erling Haaland liberó de ansiedad y frustración al Manchester City en Selhurst Park y permite a los de Pep Guardiola reducir la diferencia a dos puntos con el Arsenal tras el triunfo ante el Crystal Palace (0-1).

No fue la mejor actuación del City, que se desesperó ante la portería de Vicente Guaita, tanto por las buenas paradas del portero español, como por la incapacidad para superar la bien nutrida defensa de los de Patrick Vieira. Hasta que a trece minutos del final, Michael Olise cometió un infantil y torpe penalti sobre Ilkay Gundogan que transformó Erling Haaland, con su gol número 28 en esta Premier League, para mandar los tres puntos a Mánchester y evitar que este sábado el Arsenal se hubiera llevado una alegría.

Manchester City es el nuevo puntero de la Premier League

Porque seguro que muchos aficionados 'Gunners' fueron ganando interés por lo que ocurría en el sur de Londres a medida que el Palace mantenía a raya al City, que decidió salir sin Kevin de Bruyne en el once inicial, quizás para darle descanso de cara al duelo de Champions League contra el RB Leipzig.

La decisión de Guardiola le costó mucho creativamente al City, que apenas generó peligro y que se dedicó a sobar la bola en tres cuartos de cancha ante un Palace tranquilo, sin grandes pretensiones y sin peligro; llevan casi cinco horas sin disparar a portería. Un registro horroroso y que explica los últimos resultados de los de Vieira, sin victorias en 2023.

Por eso se dedicaron a defender y a rezar porque las contadas ocasiones del City no entraran. Ayudó mucho Guaita, con una gran parada a Phil Foden en una falta desde la medialuna, y también la falta de puntería de Haaland, que erró un pase de la muerte inmejorable, y Julián Álvarez, que tras un gran pase filtrado de Bernardo Silva y con la bola completamente controlada en el área puso el punto de mira demasiado arriba.

Necesitó el City un favor para poder derribar la barrera y este llegó a trece minutos del final, cuando sacó un córner rápido y en corto, recibiendo Gundogan dentro del área. Olise, su marcador, se dio cuenta tarde de la jugada y llegó pasado de revoluciones a por el alemán. Se lo llevó por delante y el colegiado no dudó: penalti.

Desde los once metros, Haaland no falló, con su gol número 28 en esta Premier, metiendo una diferencia de ocho tantos a su perseguidor, Harry Kane, que este sábado hizo dos con el Tottenham Hotspur.

El gol fue suficiente para que el City se llevara el encuentro y para que recorte la diferencia con el Arsenal a dos puntos. Los 'Gunners', eso sí, tienen un partido menos y jugarán mañana contra el Arsenal para restaurar la renta a cinco unidades.

El Palace, con esta derrota, se queda décimo segundo con 27 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso.