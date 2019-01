Cómo quiere Apple competir con Netflix con cine y series en "streaming"

El nuevo campo de batalla de las empresas tecnológicas se llama streaming(emisión en línea).

Firmas como Netflix, Spotify y Amazon llevan años explotando esta mina de oro. Apple es la última en subirse al carro.

La compañía que creó el iPhone acaba de anunciar que coproducirá su primer largometraje, que podrá verse a través de un nuevo servicio en línea de Apple.

La película, titulada "On the rocks" (Sobre las rocas) será dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por el actor Bill Murray. Es el reencuentro de ambas estrellas del cine en la gran pantalla tras el éxito de "Lost in Translation" (2003), que catapultó a la fama a Scarlett Johansson.

La actriz Rashida Jones también participa en la cinta, que cuenta la historia de una joven madre que se reencuentra con su padre en Nueva York.

Se trata de una coproducción que es fruto de un acuerdo entre Apple y A24, una empresa cinematográfica estadounidense que ha producido películas como "Moonlight" (2016) o "Hereditary" (2018).

Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, trabajó previamente con A24 en 2013 con su película policial "The Bling Ring".

Contenido original

Apple también está trabajando con Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon en varios proyectos televisivos.

Aunque no hay fecha de lanzamiento para la nueva plataforma de streaming de Apple, pero se especula que será a principios de este año, en el primer semestre de 2019.

La compañía invertirá hasta US$1.000 millones en contenido original que emitirá hacia 2022, según ha informado la revista de cine Variety.

En comparación con Apple, el presupuesto de Netflix es mucho mayor: unos US$8.000 millones.

Amazon también está invirtiendo en el negocio. La cifra para este año asciende a unos US$4.500 millones, informó Variety.

"Nuevas áreas"

A principios de este mes, Apple reveló que estaba recortando sus previsiones de ingresos por primera vez en 16 años.

El corresponsal de tecnología de la BBC Dave Lee dice que la compañía "se ha estado moviendo agresivamente hacia nuevas áreas" para compensar la desaceleración prevista por las ventas de iPhone.

Lee asegura que la compañía está intentando "llenar el hueco" de las ventas de su producto estrella invirtiendo en otros negocios. Y el streaming es uno de ellos.

Algunos, como el periodista tecnológico del The New York Times Daisuke Wakabayashi, han hablando incluso de la posibilidad de que llegara a comprar Netflix.

"Apple, sin duda, se lo puede permitir, y mantendrá a los inversores más que contentos mientras resuelve otras cosas", opina Lee.

Todavía no se sabe mucho más sobre cómo será la nueva plataforma de Apple para ver contenido en streaming, pero sabremos más a medida que avance 2019.

Al inicio estaría disponible solamente en Estados Unidos, y después podría ampliarse a un centenar de países, según se lee en una exclusiva de The Information.

Lo más probable es que sea gratuito para los usuarios de Apple y de pago para quienes no sean clientes.

Algunos expertos de la industria dicen que el streaming es el futuro (y el presente) de la televisión.

