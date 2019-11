Tenía solo ocho meses de vida cuando Paula Yepes interpretó uno de los papeles más esperados por todos los televidentes que hace 20 años seguían la teleserie "Yo soy Betty, la fea".

Se trata de 'Camila', la hija de Betty Pinzón y Armando Mendoza en la exitosa producción colombiana, quien tras pasar un casting de 50 bebés, finalmente fue ella la que se quedó con el anhelado personaje.

De hecho, el actor Óscar Yepes, amigo personal del actor Julio César Herrera, fue quien propuso a su hija para que tuviera el honor de actuar en la telenovela estelar de RCN Televisión.

La joven, de 20 años, actualmente se encuentra estudiando teatro en la escuela de Missi y en la Universidad del Rosario, sin embargo y tal como lo ha mencionado en su cuenta de Twitter, se considera cantante y bailarina "en proceso de formación".

Paula comentó hace poco en una entrevista con Un Minuto Radio, que al tener solo 8 meses de vida durante la grabación de la teleserie, no tuvo oportunidad para conocer a fondo a sus padres televisivos. "Nunca he charlado con ellos".

Además agregó: "Los admiro profundamente como actores. Sé del éxito mundial que ha tenido la novela, pero también reconozco el elenco tan valioso que tuvo. Ahora que repitieron los capítulos, la he seguido puntualmente y me gustará ver las escenas en las cual aparezco. Será emocionante saber que me volví famosa por algo que ni me di cuenta".

Hace algunos días Yepes publicó en su Twitter una foto en la cual se compara con Betty, y señaló: "¿Será que si nos parecemos?". De inmediato la lluvia de mensajes no se hizo esperar y la imagen fue altamente comentada por los seguidores de la teleserie.