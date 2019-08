Así se ve hoy “Xena, la princesa guerrera”

La serie terminó en el 2001, después de 6 temporadas y 134 episodios. Fue una de las producciones más aclamadas del momento, e inspiradora para la creación de videojuegos. Por su componente feminista, llegó a convertirse en un éxito en el grupo LGTBI.

Hoy Lucy tiene 51 años y sigue mas vigente que nunca. Su último proyecto es la serie de televisión “My Life is Murder”, en la cual interpreta a Alexa, una investigadora que tras la muerte de su esposo dejó el departamento de policía de Melbourne. Y en medio su nueva vida de tranquilidad, dedicada a hornear panes en casa, llega su ex jefe Keiran (Bernard Curry) a reclutarla para que trabaje extraoficialmente. Le asigna un particular compañero, Madison (Ebony Vagulans), para que juntos resuelvan asesinatos desconcertantes.