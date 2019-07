Britney Spears se viste como colegiala a los 37 años

“Fui de shopping, pero no encontré nada”, así justificó Britney Spears la última foto que compartió en su cuenta de red. Por supuesto los fans demoraron menos de un segundo en lloverle los comentarios, diciendo que se veía igual que en el video de Baby one more time.

La selfie se la tomó de modo espontaneo la artista (al menos, no se observó una gran producción escondida por detrás) y la compartió a su cuenta de Instagram. Britney tiene más de 22 millones de followers en las redes sociales y miles de ellos se tomaron el tiempo para comentar la imagen, que si bien no parece ser el vestuario original, es imposible no remitirse a aquel.