El vestido de Jennifer López que sacudió Google

Versace está retro. Para celebrar su colección Pre-Fall 2019, la mítica marca está recopilando información y realiza modelos inspirados en los grandes hitos de la moda y de la cultura en general.

Uno de los vestidos más llamativos de la colección recuerda a uno histórico. Y presta atención, porque tal vez estés frente a un dato que no conocías. Todos usamos Google Imágenes, pero no todos saben que el origen de esta categoría de uso cotidiano debió abrirse por un look osado, demasiado osado, de la mismísima Jennifer López.

Foto: AP

Fue en los Grammy de 2000. JLo se calzó un vestido abierto semitransparente que causó 642mil descargas de la web, que por aquel entonces no contaba con la herramienta de imágenes. Los programadores debieron hacer horas extras para solucionar aquella «urgencia». “La gente quería más que solo texto, algo que se hizo evidente por primera vez después de los Grammys del año 2000, donde Jennifer Lopez lució un vestido verde (…) En aquel momento fue la búsqueda más popular que habíamos visto, pero no teníamos ninguna manera de ofrecer a los usuarios lo que querían: a Jennifer Lopez llevando aquel vestido”. Las palabras pertenecen a Eric Schmidt, presidente ejecutivo de la compañía, quien en 2015 narró o ocurrido con la cantante, que derivó en la creación de la sección.