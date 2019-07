El milagro del hombre que sobrevivió a una caída en las Cataratas del Niágara

Es fácil calificar de "milagro" lo que ocurrió el miércoles en las cataratas del Niágara: un hombre cayó desde una altura de más de 50 a las aguas embravecidas por la cascada y logró salir con vida.

Y es un milagro que no se hubiera ahogado y sobre todo que no se estampara contra las rocas que hay bajo la catarata Horseshoe, la mayor de las tres caídas que forman las cataratas del Niágara, donde cayó.

De hecho, la policía relató que al hombre, al que no identifica, lo encontró "sentado en las rocas", con lesiones pero sin peligro de perder la vida.

Al sobreviviente lo habían visto subirse al muro de contención alrededor de las 04:00 hora local (09:00 GMT) antes de caer al vacío.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image captionLa policía informó que encontró al hombre sin heridas sobre unas rocas.

Después de una intensa búsqueda, la policía lo encontró en la orilla del ríocerca de la plataforma de observación "Journey Behind the Falls", según publicó el diario Buffalo News.

Jim Diodatis, alcalde de Niágara Falls (Ontario, Canadá), le dijo al diario que cree que "los niveles altos (de agua)" pueden haber contribuido a salvar la vida del hombre.

"Cuando el lago Erie está más alto y fluye con más fuerza hacia el lago Ontario, existe una mayor probabilidad de que se pierdan de vista las enormes rocas debajo de las cataratas Horseshoe", dijo Diodati.

"La única forma de sobrevivir a una caída de ese tipo es pasando por sobre las grandes rocas que hay debajo", continuó.

"Espero que el hombre lo vea como una bendición".

@NiagParksPolice 0400 responded to male in crisis brink of Horseshoe Falls. On arrival male was observed to climb over retaining wall and swept over falls. Male was found sitting on rocks after search of lower river w/non life threatening injuries. Trans. to hosp. further care

— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) 9 de julio de 2019