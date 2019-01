Oscar 2019: la polémica por cinta sobre James Bulger

El documental "Detainment", recientemente nominado a los premios Oscar 2019, está en medio de una polémica.

La cinta, de 30 minutos, cuenta la historia de dos niños británicos de 10 años que secuestraron y mataron a otro niño, James Bulger, de 2 años, en Merseyside, Reino Unido, en 1993, un casó que conmocionó a la sociedad británica.

Esta semana, la Academia de Hollywood anunció las nominaciones a los Oscar y Detainment opta al premio a mejor corto de acción.

Pero la madre del niño asesinado, Denise Fergus, considera que no debería participar en estos premios y pide que el director del proyecto, Vincent Lambe, lo retire de la carrera a los Oscar.

"Deberían sacarlo de los Oscar, se ha nominado a sí mismo... (debería) retirarse", dijo Fergus, en una entrevista con el canal de televisión británico ITV.

Lambe, por su parte, dijo en un comunicado que "la película nunca tuvo la intención de traer más angustia a la familia de James Bulger".

Un brutal asesinato

Detainment se centra en las entrevistas de la policía a Robert Thompson y Jon Venables para recrear los momentos previos y posteriores a que estos niños se llevaran a James de un centro comercial en Bootles, Merseyside, en 1993, y lo asesinaran.

Jon Venables cometió el crimen junto a Robert Thompson cuando los dos tenían 10 años.

Ambos se llevaron al pequeño Bulger de un centro comercial de la ciudad de Liverpool y en un sitio apartado lo torturaron y lo golpearon hasta la muerte, según concluyó la justicia.

El asesinato de Bulger no sólo conmocionó a la sociedad británica a principios de los años 90; la noticia dio la vuelta al mundo.

Venables y Thompson se convirtieron en los criminales más jóvenes procesados en Reino Unido.

James Bulger tenía 2 años cuando fue secuestrado y asesinado en 1993.

La madre de la víctima asegura ahora que la película le está haciendo "revivir la pesadilla".

"No creo que se debiera haber hecho en primer lugar, especialmente sin consultar a los padres", aseguró Fergus.

"Traté de dejarlo atrás. He pasado todos estos años tratando de no ver la imagen de él mientras era llevado a la muerte por esos dos... ¿Y ahora se está mostrando de nuevo?", manifestó.

El director del proyecto, por su parte, destacó que el equipo "nunca quiso faltarle el respeto al no consultarles".

"Si bien es un caso doloroso y difícil de entender, creo que tenemos la responsabilidad de hablar sobre lo que sucedió", defendió.

"Los críticos han elogiado específicamente la película por ser responsable y respetuosa con la víctima", agregó.

El director irlandés se ha disculpado previamente por no haber avisado a Fergus lo antes posible y "por cualquier molestia que la película pueda haber causado".

Críticas

El detective policial Albert Kirby, que llevó a los asesinos de James Bulger frente a la justicia, también dijo que Lambe cometió un "grave error" al presentar la película para un Oscar y lo llamó a mostrar "decencia" y retirarse.

Kirby consideró que la película tergiversa la investigación sobre la muerte del niño.

Además describió Detainment como "insensible" y dijo que la película muestra "mucha violencia" durante las entrevistas con la policía.

Kirby le dijo a la BBC que "los eventos reales que incluye la película son precisos".

"No puedo criticar eso, pero a mi juicio eso es irrelevante. Es todo el contexto".

La película recrea los momentos en los cuales los niños eran entrevistados por la policía.

"El edificio que utilizaron (donde aparecen los niños respondiendo preguntas de la policía) parece un almacén en desuso, cuando nosotros hicimos todo lo posible para asegurarnos de que estuvieran cómodos. Estaba cerrado para los presos.

"Tenían bebidas, papas fritas... estaban los abogados, un trabajador social y los padres. Todo fue muy cordial".

El jefe de detectives retirado también dijo que las escenas en unas vías de tren, donde se encontró el cuerpo de James, fueron "producidas de manera muy insensible".

"Causa mucho malestar innecesario", añadió.

La BBC contactó con el director para preguntarle por estas últimas críticas, pero no obtuvo respuesta.

Regulación de películas

La madre del pequeño Bulger, Denise Fergus, consideró también que debería haber una regulación sobre las dramatizaciones en el cine.

"Si se trata de un documental, las familias deben ser contactadas de antemano", criticó.

"Incluso él (en referencia al director) dijo que nunca se puso en contacto porque 'sabía que yo diría que no'".

La película no solo recibió críticas de la familia del niño asesinado sino del policía que investigó el caso.

"¿Cómo sabe que diría que no? Nunca me contactó, no me conoce. No hubiera dicho 'no' de inmediato. Le hubiera dicho que me muestre o que me cuente cuáles eran sus planes y luego decidiría.

"No, no habría estado de acuerdo con la forma en que lo hizo, pero le habría dicho que lo hiciera de otra manera".

Petición contra el cine

Más de 100.000 personas firmaron una petición antes de que se anunciaran las nominaciones a los Oscar el pasado martes pidiendo a la Academia de Hollywood que descalificara la película de 30 minutos.

A lo largo de los años, Fergus ha realizado campañas presionando por sentencias más largas para los asesinos de su hijo, quienes fueron condenados a un mínimo de 8 años.

Recientemente también publicó el libro I Let Him Go ("Lo dejé ir").

En un comunicado emitido después de que Denis Fergus hablara por primera vez sobre la película, el director del filme dijo: "Tengo una enorme simpatía por la familia Bulger y lamento mucho cualquier molestia que la película pueda haberles causado. En retrospectiva, lamento no haberle hecho hacer saber a Fergus de la película".

"La película no fue hecha para obtener ganancias financieras y nadie involucrado en su realización tiene la intención de beneficiarse con ella", añadió.

