Aerolínea se disculpa por burlarse del nombre de una niña: Abcde

Tal vez sea un nombre poco común, pero a la madre de una niña de 5 años llamada Abcde no le hizo mucha gracia que se burlaran de su hija.

El incidente ocurrió hace varias semanas mientras Traci Redford y su hija Abcde (que se pronuncia ab-si-di) Redford tomaran un vuelo de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines.

Ambas se encontraban abordado el avión camino a su casa en El Paso, Texas, desde un aeropuerto en California, cuando una tripulante se rió de la niña al tomar en su mano el boleto de abordaje donde se leía el nombre de la pequeña.

Redford aseguró a Buzzfeed News que la empleada también tomó una foto del boleto y la publicó en redes sociales.

"Alguien que lo vio en Facebook me lo informó y lo reportó a la aerolínea", dijo.

Días después, Southwest se disculpó públicamente por el incidente y ofreció a la familia una "sincera disculpa".

La madre de Abcde dijo a la emisora ​​ABC7 que la aerolínea "no había hecho nada" durante dos semanas después de haber presentado una queja formal.

Según su testimonio, la empleada "comenzó a reírse, señalándome a mí ya mi hija, hablando con otros empleados".

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.



Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 28 de noviembre de 2018