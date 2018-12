Las 6 claves para el amor duradero de 4 parejas que han estado juntas más de 50 años

Han compartido durante medio siglo alegrías, frustraciones, sorpresas, retos y tristezas.

Son largas historias de amor, en las que han vivido un sinfín de experiencias... y lo han hecho juntas.

Con motivo del Día de San Valentín entrevistamos a 4 parejas para saber cuáles son sus secretos para mantener una relación duradera.

Aunque cada pareja tiene su propia receta, muchas de sus sugerencias coincidieron.

"Eran otras épocas. Antes había más sorpresas, como llegar virgen a la noche de bodas. Hoy en día cuando lo comento, ¡me ven como sapo de otro pozo! A mí me encantó lo que viví" nos dice María Ester.

1. Pelear… pero hacerlo bien

"Nada se arregla con gritos y peleas. ¡Hay que respetarse!" asegura María Ester, quien conoció a Jorge Horacio en 1960 en Buenos Aires.

"No se pueden lanzar insultos ni cosas que duelen", dice.

Elio, un español criado en México igual que su esposa, Clara Margarita, mantuvo una técnica para responder a esos momentos de tensión en la pareja:

"Yo cuento hasta 20. Pienso en lo que me gusta de ella. Vuelvo a contar a 20, respiro. 'No le vayas a responder' me digo, 'por lo menos hasta que se te haya pasado'".

Con una voz alegre, María Ruth nos cuenta que a Manuel José tampoco gustaba de la confrontación.

"Cuando yo empezaba a pelear él se iba (risas). Él volvía al rato y me preguntaba: ¿ya se le pasó? ¡Yo ni le quería responder!" nos cuenta María Ruth sobre Manuel José, que es colombiano igual que ella y con quien se casó hace 53 años.

Claudia, una de las nietas de María Ruth y Manuel José, nos comenta: "Mis abuelos sonríen mucho, pero en las fotos siempre salen serios".

"Yo no le paro mucho a nada, ¡y menos a las tonterías!" nos cuenta entre risas Gisela, que es venezolana al igual que Pedro, con quien está casada hace 64 años.

"No sé si hacerse el loco es el truco", añade riendo.

2. Estar en sintonía

Pedro recalca la importancia de "ser similares en cuanto a gustos y sentimientos".

Las cuatro parejas parecen estar de acuerdo con que es importante buscar una pareja que sea similar a uno.

"Alineación de metas, proyectos y valores", dice María Ester.

"Hay que celebrar las alegrías. ¡Hoy nos enteramos que seremos bisabuelos!" dijo Gisela que aparece con Pedro celebrando 64 años de matrimonio.

Del mismo modo, Elio también aconseja elegir a alguien que se te parezca. En su caso, tanto él como su esposa, Clara Margarita, son vascos que emigraron a México durante el gobierno de Francisco Franco en España.

"Era importante compartir esa historia personal, de vida", dice Elio conmovido.

3. Ternura y cariño

"Nos damos un beso cada vez que nos vemos, un abrazo y una caricia siempre es importante" dice Gisela, "Es lo que ayuda a aguantar todo"

Su esposo, Pedro, también nombra la ternura y el cariño como lo más importante.

Para mantenerse unidos María Ruth asegura que hay que "tratarse con cariño y amor, así se llega a la confianza y al respeto".

También Elio habla sobre cómo las relaciones sexuales se van reduciendo, pero las muestras de cariño tienen que seguir siendo parte de la vida cotidiana.

Pedro y Gisela se casaron y se mudaron a EE.UU.

4. La frase de las tres C

El lema de la vida de casada de Clara Margarita ha sido la frase de las tres C:"Comunicación con comprensión".

"Se lo repito a todo el que me pide consejos de amor. Es parte de respetar", añade Clara Margarita.

"Escuchar, escuchar y escuchar con interés de lo que te van a decir", comenta Gisela, quien indica que la comprensión y la comunicación van de la mano.

María Ester nos explica que "buscar la manera de que tu pareja lo vea de la manera en la que tú lo ves, para que te pueda entender.... porque a lo mejor, no lo vió de ese lado", es clave para la duración.

Concuerda María Ruth, que agrega: "Para comprenderse hay que conocerse bien, darse ese tiempo".

La casa y el negocio de Jorge Horacio y María Ester se ubican el mismo espacio, por lo que la convivencia ha sido constante desde hace muchos años

5. Darse espacio y respeto

Elio recalca la importancia de "darseespacio y no juzgarse"

"Uno no decide qué es lo que está ni bien ni mal, dense ese espacio".

Pedro concuerda que es primordial "saber respetar al otro y el espacio de cada cual".

Su esposa Gisela piensa igual. "Eso de depender del otro para todo... ¡no!", dice con firmeza. "Es importantísimo. Ninguno puede estar dominado por el otro".

6. Compromiso en el tiempo

"Es para toda la vida", repite varias veces María Ruth.

"Por eso es importante conocerse bien, saber quién es la otra persona para hacer el compromiso. No es un mes, ni una semana. Es toda la vida, y hay que pensarlo muy bien", añadió.

María Ruth y Manuel José se conocieron un 24 de diciembre de 1962. Se casaron dos años después

Con ella concuerda María Ester, que dice que conocer mejor a la pareja y saber a qué persona se está comprometiendo uno, es una ventaja del amor en esta época.

"Es un trabajo en equipo", asegura Clara Margarita, quien insiste que tiene que haber el compromiso de ambos para que la relación sea duradera.