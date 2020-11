La reacción de Lenín Moreno por la salida de Romo

En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, reaccionó ante la censura y destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, luego de un juicio político en su contra ejecutado en la Asamblea Nacional.

Moreno dijo que el juicio se enfocó en la actuación de la Policía en las protestas de octubre y sobre ello resaltó que en su momento la Asamblea condecoró a los uniformados por defender sus instalaciones.

"Ustedes me eligieron para preservar la paz, para preservar la justicia, la democracia y la libertad y cuando me he visto en cualquier encrucijada he escogido eso... En muchas ocasiones por la naturaleza de su encargo ese también ha sido el trabajo de María Paula, su valor, entereza y sentido común han sido claves para defender la soberanía y la seguridad ciudadana", señaló Moreno.

Moreno expresó que con la salida de la ministra "el gobierno pierde a una valiosa funcionaria".

Con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, y en una sesión transmitida vía online, la ministra fue censurada por incumplimiento de funciones, lo que supone su destitución, según la Constitución.

"El país pierde el servicio de una ciudadana valiente y comprometida, ustedes lo saben. Gracias a ti María Paula por haber enfrentado desde el COE Nacional la crisis de salud más grande que hayamos vivido. Gracias por la defensa a la Policía que hoy goza de respeto y el cariño ciudadano, gracias por tu defensa a la democracia", añadió.