El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, reveló, en una entrevista en Contacto Directo el monto que, a la fecha, la empresa Odebrecht a calculado por el concepto de coimas: 50 millones de dólares.

“La única forma de determinar el monto de la indemnización que Odebrecht deba pagar al Estado ecuatoriano (...) es sabiendo exactamente en qué contratos la compañía causó daños (...). Tenemos una cifra aproximada, admitida por la compañía Odebrecht, de lo que representa coimas. Ellos sostienen que eso asciende a alrededor de 50 millones de dólares; creemos que podría ser más, pero eso es una parte del daño causado, a aparte de eso hay posible sobreprecios, incumplimientos contractuales, etc.", aseveró el procurador.

La razón por la que aún no se tiene definida la cifra de reparación para Ecuador tiene que ver con las protestas de octubre. El procurador indicó que el 16 de ese mes estaba previsto un encuentro entre el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el representante regional de Odebrecht en ese tiempo, Félix Martins. El funcionario se refirió al incendio en la Contraloría General del Estado que consumió "buena parte de la información" que tenía sobre los actos de corrupación de la empresa brasileña. "Desde esa fecha se está recomponiendo esa base documental. Tan pronto como haya la posibilidad real de contar con esa documentación retomaremos las conversaciones con la compañía Odebrecht", aseveró el procurador.

Así mismo, el funcionario respondió a las aseveraciones del actual representante regional de Odebrecht en Ecuador, Mauricio Cruz, vertidas el día anterior también en Contacto Directo, cuando dijo que “la empresa no define la agenda" y que "la empresa está dispuesta a seguir adelante lo que quiera el Estado ecuatoriano". Según Salvador, no se trata de que el Estado ecuatoriano establezca la agenda, puesto que esta implica la cooperación eficaz de Odebrecht, que -según el funcionario- aún no entrega toda la información respecto a sus operaciones en Ecuador y de esto también dependería el avance del diálogo. Agregó que, tan pronto el contralor Celi indique que se tiene la documentación reconstituida se redefinirá el calendario.