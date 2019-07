UAFE denuncia a jueces por decisión en caso Diacelec

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Leopoldo Quirós, presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura contra los jueces Pablo Coello, Maria Suárez y Wilson Caiza que decidieron declarar el abandono de esa entidad como acusadores particulares en el caso Diacelec.

El lunes 8 de julio de 2019, se instaló la audiencia de juicio por el delito de lavado de activos contra Édgar Arias, gerente general y propietario de la empresa de acero Diacelec, y otros cinco procesados, dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Diacelec es una empresa ecuatoriana que fue proveedora de la brasileña Odebrecht. Según la Fiscalía, sus ventas superaron los $58 millones, de acuerdo con un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI). Pero esos ingresos no concordaron con el informe de la Unidad de Análisis Financiero.

¡Ninguna decisión sin fundamento detendrá nuestro arduo trabajo para combatir la corrupción en el Ecuador! Hoy entregamos al @CJudicaturaEc la denuncia y queja tras la declaratoria en abandono por parte de los tres jueces del Tribunal de Garantías Penales en el caso #DIACELEC pic.twitter.com/bWvHjJ3zh6 — Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) 9 de julio de 2019

El documento que presentó la UAFE indica que "los operadores de justicia integrantes del tribunal penal en cuestión no fundamentaron en debida forma su decisión de declarar el abandono de la Acusación Particular de la Unidad de Análisis Financiero (...). Es decir no explicaron, el porqué no era procedente".