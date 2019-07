Abogado de Bini teme que se busque incriminar a su cliente

Ola Bini se presentó el viernes 5 de julio en la Fiscalía General del Estado como parte de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva por la investigación que se sigue en su contra por supuesta vulneración de sistemas informáticos.

Today we won a major victory. After 85 days, we could finally enter my apartment, which have been arbitrarily sealed since my improper detention. Another proof of this illegitimate process. Another step back to a regular life.

— Ola Bini (@olabiniV2) 5 de julio de 2019