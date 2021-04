Richard Sarmiento, se dedicaba al transporte y seguridad de artistas internacionales, “con la pandemia todo el tema de conciertos se paralizó”. Y no solo perdió su trabajo, sino que tanto él como su esposa, Tatiana Benites, se contagiaron del virus. “Fui internado en el hospital de los Ceibos, era un caos, estaba repleto, con mi esposa dormimos dos días fuera del hospital para que nos atiendan, no había habitaciones”, recuerda.

Luego de estar internado por 15 días, tuvo que volver a empezar. “Había que reinventar algo, después de salir del hospital, pusimos un pequeño emprendimiento de venta de camarón, se llamó El Surtidor”, sin embargo apuntaban a más. Así, mientras muchas cadenas de restaurantes cerraban sus puertas, ellos decidieron ir contracorriente y en julio de 2020 abrieron ‘Tacohólicos’, un restaurante para aquellos adictos a los tacos, combinando la comida ecuatoriana y mexicana.

“Decidimos abrir, al inicio fue duro, los primeros dos meses”, confiesa, pero luego una invitación a cocinar en un canal de televisión les dio el impulso para seguir, “ahí la gente vio nuestra especialidad: la costilla a la barbosa, ahora ya tenemos nuestra clientela fiel”. El secreto para Sarmiento es la constancia y la fe.

Arriesgarse para ganar

Antonella Farina se dedicaba a la publicidad, pero su remuneración por el trabajo no cubría sus gastos, entonces en la búsqueda de tener una segunda entrada económica, decidió emprender en lo único, según dice (entre risas), que podía preparar muy bien en la cocina: el hummus. “Me lo enseñó mi abuela, mi familia es descendiente libanés, entonces era una receta que ha trascendido generaciones, la gente me preguntaba si los vendía”.

Así, se animó a dar vida a ‘Dodips’, “lo empecé a crear en febrero, cuando ya estaba a punto de ejecutar todo, vino la pandemia y me quedé paralizada”. A pesar de ello, decidió arrancar con el emprendimiento y con los insumos que tenía a la mano, sin embargo pronto notó lo que hacía falta: “me di cuenta que si no le dedicaba el 100% del tiempo, no iba a crecer, lo vi como un trabajo de verdad”. Tras sufrir un recorte salarial, tomó la decisión: “dije esto me llena mucho más que la agencia, entonces renuncié sin miedo a nada”.

Fue allí cuando su negocio empezó a evolucionar, “el cambio fue notorio, empecé a vender en locales, saqué el registro sanitario, les toque la puerta a todos, dejando muestras, agotando todos los recursos”. Además, agregó otros productos como el chimichurri, también receta de la familia. Farina incentiva que quienes anhelan tener su propio negocio tomen riesgos, pero advierte “tener paciencia porque no se pone más fácil, pero es más llevadero si amas lo que haces”, resalta.