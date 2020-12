El número de muertes no justificadas en Ecuador del 1 de enero a finales de diciembre ascenderá a unas 25.800, según proyecciones que tienen en cuenta las diferencias entre datos del Registro Civil y los fallecimientos por la covid-19 anunciados diariamente por el Gobierno.

Durante los primeros doce meses del año, con corte al 28 de diciembre, han fallecido en Ecuador unas 112.850 personas, por lo que teniendo en cuenta los tres días restantes del mes la diferencia de fallecimientos con respecto a 2019 será de unos 39.850 casos, y unos 42.250 con respecto a 2018.

Según los datos de las autoridades de Salud, hasta el 30 de diciembre se habían registrado 9.469 casos confirmados de muerte por covid-19 y otros 4.554 como casos "probables", 14.023 en total.

Las muertes no justificadas ascenderán por tanto a unas 25.800, un desfase con respecto a años anteriores que las autoridades no han sabido explicar pero que atribuyen en parte a posibles casos de covid no registrados.

También son atribuidas a fallecimientos por diversas razones, como el que la emergencia sanitaria hizo imposible que muchos pacientes en situación crítica no alcanzaran a recibir tratamiento médico por saturación hospitalaria o dificultades de movimiento durante los peores momentos de confinamiento entre los meses de marzo y junio.

En cualquier caso, se trata de casos no constatados en los archivos de la pandemia, que en Ecuador comenzó en febrero y hasta ayer, miércoles, había contagiado a 211.512 personas.

Actualmente la provincia de Pichincha, ubicada en la Sierra ecuatoriana y de la que Quito es capital, reconoce la cifra más alta de muertos confirmados por covid en el país (2.025), superando a la costera provincia de Guayas (1.859) que al inicio de la pandemia fue el epicentro de contagios y decesos en el país.

Las estadísticas en las dos principales ciudades del país se invierten si se tienen en cuenta también los "casos probables": 1.686 en Guayas y 276 en Pichincha, dando como resultado un total de 3.545 muertes en Guayas y 2.301 en Pichincha.

Por desfase de muertes no justificadas también Guayas encabeza la lista, unos 13.420 casos (52% del total nacional y la mayoría registrados entre marzo, abril y mayo), en tanto que en Pichincha se reduce a unos 4.020 (15,6%).

El elevado desfase en Guayas se debe al fuerte golpe con el que la enfermedad azotó esa zona al inicio de la emergencia sanitaria durante los meses de marzo y abril, cuando los sistemas de salud y funerarios colapsaron dado que el país no estaba preparado para una catástrofe de esta magnitud.

En Manabí, la siguiente provincia más afectada por la covid-19 en Ecuador, murieron este año unas 3.700 personas más que en 2019, de las que 2.356 son reconocidas como "confirmadas" o "probables" por coronavirus, y el resto, unas 1.350 (5,2%), entrarían en la categoría de no justificadas.

Entre las tres provincias concentran más del 70% de las muertes no explicadas.

Las muertes "confirmadas" corresponden a los fallecidos tras una prueba RT-PCR positiva, en tanto que los fallecidos "probables" son las personas que murieron "con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a Covid-19, pero sin una prueba RT-PCR", según el Ministerio de Salud.