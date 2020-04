El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que este miércoles 8 de abril llegará al país una nueva donación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que incluye guantes, gafas, mascarillas quirúrgicas, protecciones faciales y batas médicas.

Esta sería la cuarta donación que enviaría la OPS a Ecuador.

El 4 de abril el presidente Lenín Moreno difundió en su cuenta de Twitter que habían arribado 5.000 batas quirúrgicas, 10.000 pares de guantes, 5.200 mascarillas y 200 gafas de protección. Todos estos implementos fueron destinados para Guayaquil, la ciudad más golpeada por el COVID-19.

En cadena nacional, Zevallos también se refirió a las denuncias sobre supuestos cobros de un funcionario del Ministerio de Salud Pública a cambio de entregar los cuerpos de las víctimas del coronavirus u otras enfermedades.

"He dispuesto la inmedidata destitución de este individuo y el inicio de las acciones legales pertinenetes para que este caso no quede en la impunidad", dijo el ministro quien no precisó en qué sanatorio trabajaba el sujeto.

Horas antes, Ecuavisa había expuesto los reclamos de varias personas que aseguraban que les estaban pidiendo hasta 100 dólares por retirar los cadáveres del hospital Guasmo Sur, en Guayaquil.

Entre otros temas, Zevallos recalcó que el Gobierno ha destinado 222.4 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria.

Hasta este martes Ecuador registra 3.995 contagiados y 220 fallecidos confirmados por el COVID-19.