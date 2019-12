ACTUALIZADA Martes 10 de diciembre 08:57

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria tras realizarse el segundo debate este lunes 9 de diciembre del 2019.

De esta manera, el texto es enviado al Ejecutivo que tiene 30 días para objetar o sancionar lo aprobado.

La votación se dio tras debatir 6 horas (desde las 16:30) en la sesión 637 del pleno y con la presencia de 128 asambleístas. 83 votos fueron a favor de la aprobación, 8 en contra y hubo 37 abstenciones.

Tras el sufragio, el asambleísta Fernando Flores propuso reconsiderar la votación, pero su petición fue negada y se ratificó la aprobación del proyecto.

Entre los que sufragaron que no y se abstuvieron están los representantes del correísmo que no se pusieron de acuerdo. Los asambleístas socialcristianos también se abstuvieron tras no acogerse el pedido de ellos de votar el proyecto en dos bloques.

En el texto destacan los artículos donde se impone el 12% de iva a los servicios en plataformas digitales, el 10% de ICE para planes personales de telefonía celular, la contribución al estado por parte de empresas con ingresos demás de un millón de dólares, impuesto progresivo a las fundas plásticas y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Hay que recordar que con este proyecto se espera recaudar 620 millones de dólares. El documento fue tramitado en la Comisión de Régimen Económico.

Según un comunicado de la Asamblea, el proyecto está orientado a fortalecer la política fiscal, fomentar el emprendimiento y la actividad de exportación en el país, así como instaurar un régimen tributario simplificado que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones.