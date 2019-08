El desafío de las ecuatorianas en la ciencia contado por Linda Guamán

La científica ecuatoriana Linda Guamán ha sido reconocida por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) como una de las 100 líderes del futuro de biotecnología. Guamán, cuencana de 34 años, ha recorrido un camino que califica de díficil, lamentablemente, a su criterio, por su condición de mujer. Ella ha tenido que superar el machismo y la discriminación de género en su campo de trabajo.

"Mis anécdotas referente a lo que menciona son bastante tristes, pero creo que sirven para ejemplificar lo que sucede en Ecuador. Desde que regresé al país, he estado en algunas instituciones. En más de una, me ha tocado declarar en los contratos que no estoy embarazada y que no lo planeo para que me puedan contratar. Entonces, la evaluación de tu CV (curriculum vitae) va más allá de tu potencial como investigador y está enfocada en qué vas a hacer cómo mujer. También, en varias entrevistas se me ha cuestionado justamente mis planes de pareja y de maternidad", cuenta Linda.

Para Linda, que una científica ecuatoriana sea reconocida a nivel internacional es una lección de que "a pesar de que nosotras no tenemos necesariamente el referente de estudiar ciencia, significa la esperanza o el deseo de que varias niñas o adolescentes puedan ver en la ciencia un camino también para mujeres".

El pasado lunes 17 de junio del 2019, Linda presentó su proyecto científico frente a un jurado internacional en el GapSummit 2019, el mayor encuentro de innovación biotecnológica a escala mundial, en el auditorio del MIT. Actualmente trabaja en varios proyectos para la modificación genética y programación de microorganismos.

Linda Guamán hace lo que ama: investigación científica. Y aunque ahora siente un poco más de presión, lo seguirá haciendo por ella y por el futuro de las mujeres ecuatorianas en la ciencia.