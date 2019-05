Sismo en selva de Perú deja un muerto y 26 heridos

Un fuerte sismo de magnitud 8 sacudió la madrugada del domingo la selva de Perú, provocando un muerto y 26 heridos, 15 de ellos en Ecuador, en tanto causó el colapso de viviendas e infraestructuras.

Las escenas de pánico en la población se extendieron hasta la capital del país, Lima, a más de 800 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto, donde la población salió atemorizada a las calles en pijama en medio de la noche y con lluvia.

"Tenemos reportado la muerte de una persona por la caída de una roca en su vivienda en el distrito del Huarango en la región Cajamarca", dijo a la radio RPP Ricardo Seijas, Coordinador de Defensa Civil.

El funcionario peruano detalló que luego de seis horas de monitoreo se reportan 11 heridos, 51 familias damnificadas, 53 viviendas inhabitables y cinco colegios afectadas.

El epicentro del sismo, de magnitud 8, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituro Geofísico del Perú (IGP), se produjo a las 02H41 locales (07H41 GMT) unos 70 kilómetros al sureste de Lagunas, en el norte de Perú, a 110 km de profundidad, según la primera fuente, y a 141 km de acuerdo con la segunda.

Lagunas es un distrito de la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto. Su población es de 12.000 habitantes.

El terremoto obligó a salir a miles de pobladores de localidades del norte y la selva peruana a las calles con lo primero que tenían a mano.

En la ciudad de Rioja se paralizó abruptamente un concierto del popular cantante de baladas local Ezio Oliva, al que asistían más de mil personas.

Un video reproducido en la red Instagram por el cantante muestra cuando estallan gritos aterrorizados de los asistentes pugnando por salir del local, en medio de llamados a la calma del músico.

"Acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida. El terremoto nos sorprendió en pleno concierto", escribió en Instagram el cantante.

Una de los momentos más dramáticos ocurrió en la comisaría de Yurimaguas, donde el jefe policial pide a gritos a sus subalternos abandonar el recinto y rescatar a una decena de detenidos.

"¡El sismo es fuerte! Ordeno abrir las celdas! Ayuden con los detenidos, agarren uno cada uno, carajo!", se escucha en un video que se viralizó en redes y televisoras.

- El mayor temblor en 12 años -

Además de Loreto, el sismo se sintió en las regiones norteñas y centrales de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín y Cajamarca.

Generalmente, cuanto mayor es la profundidad del sismo, menor es el impacto o daño que causa en la superficie. Sin embargo, la onda expansiva resulta en estos casos más amplía, lo cual explica que se haya sentido en Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia.

El temblor duró 127 segundos y en Lima obligó a la población a salir de sus casas en medio de la madrugada.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, que viajó a la zona, dijo que el sismo "ha afectado a toda la selva peruana". "Estamos haciendo coordinaciones para hacer un puente aéreo para trasladar a personas que tengan una emergencia".

"Este es un sismo de gran magnitud, es el más fuerte que haya afectado el país en los últimos 12 años", agregó el mandatario antes de partir rumbo a Yurimaguas, la ciudad más cercana al epicentro y que sufrió daños.

El último gran terremoto en Perú se registró el 15 de agosto de 2007 en la costera región de Ica, con magnitud de 7,9 grados y más de 500 muertos.

- "Las cosas caían" -

El alcalde de Yurimaguas, Hugo Araujo, reportó el colapso de varias viviendas.

"Hay muchas casas antiguas (construidas de adobe) que han quedado colapsadas por este sismo fuerte", detalló Araujo.

En tanto, el alcalde de Lagunas, Arri Pezo, dijo que la población no quiere ingresar a sus casas por temor a nuevas réplicas del fuerte sismo.

"No se podía caminar a la hora del sismo, las cosas caían. No podemos verificar si tenemos daños porque no hay energía eléctrica", dijo Pezo a la radio RPP.

Perú se halla, como sus vecinos del Pacífico sudamericano Chile y Ecuador, en una región muy sísmica.