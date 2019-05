Suspenden cobro de peaje en la vía Intervalles de Pichincha

La Prefectura de Pichincha suspendió el cobro del peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu, más conocida como "Intervalles", por las condiciones en que se encuentra esa carretera.

A través de un comunicado, Paola Pabón, prefecta de esa provincia, indicó que "las condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público".

Según la resolución suscrita por Pabón, la medida incluye a toda clase de vehículos.

URGENTE he decidido suspender el cobro del peaje en la vía Tingo-Guangopolo-Cununyacu desde hoy en vista de las condiciones de esa vía no configuran una contraprestación por la tasa que se recauda y no satisface un servicio público! @PichinchaGob @pichinchauniver pic.twitter.com/JXhOQWA4JI

— Paola Pabón (@PaolaPabonC) 23 de mayo de 2019