Presentan nuevos documentos en el caso Espinel

El Tribunal de Garantías Penales de Durán admitió 8 nuevos documentos en el proceso que se lleva a cabo contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por lavado de activos. Según la Fiscalía, esta nueva evidencia no cumple con los requisitos legales.

La defensa de Espinel, junto a la de otros tres procesados, ingresó esta nueva evidencia en la audiencia de juzgamiento que se llevaba a cabo en este cantón de la provincia del Guayas.

Para la fiscal Ivonne Proaño, quien tiene a su cargo este proceso, estas pruebas se han presentado a destiempo y no se ha justificado que se desconocía de su existencia antes de la etapa evaluatoria de juicio. Además, según Proaño, no se ha respaldado la relevancia para este caso.

“Por ejemplo, hay un informe pericial utilizado en el caso de peculado con fecha de junio de 2018, notas de diarios de conocimiento público con estadísticas generales de años anteriores que no tienen ninguna relación con este delito en particular. Estos documentos no fueron anunciados oportunamente y ahora se pretenden presentar como nuevas”, explicó.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la defensa de Espinel que, entre otros aspectos, asevera que fueron notificados de los documentos en cuestión en una etapa posterior a la audiencia preparatoria de juicio.

Los documentos corresponden a un informe que habría sido elaborado por el contralor Pablo Celi, en donde se desestima la responsabilidad civil de Espinel.

Según la Fiscalía, una vez que concluya la etapa probatoria, revisará "minuciosamente" esta documentación anexada al proceso.

Este miércoles 22 de mayo a partir de las 08:30 se reinstalará la audiencia.