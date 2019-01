Policía que logró liberar rehenes en el 2014 habla del caso de Diana

En el caso de la toma de la rehén que falleció en manos de su victimario, no se siguieron adecuadamente los protocolos y hubo inseguridad en los policías que actuaron en Ibarra. Conversamos con un uniformado que actuó en un hecho similar hace varios años, y un jurista.

Era una situación de rehenes en Quito en el año 2004. Ahí la Policía consiguió que los delincuentes se entreguen y liberen a las dos personas que tenían retenidas.

Luis Martínez fue uno de los uniformados que actuó en ese hecho. Asegura que en Ibarra hubo errores como en la negociación. “Había que aislar el sitio, hacerle notar que no tenía otra opción sino la negociación con la policía. Los agentes deben estar preparados para mostrar su superioridad emocional”.

Por otro lado, el excomandante de la Policía Ramiro Mantilla le suma que debía haberse actuado acorde a lo sucedido. “En mi apreciación, los policías no se sentían seguros o pensaban que el disparo podía herir a la víctima".

Ambos coinciden en que es necesario que el Estado devuelva la confianza al policía que en la actualidad no está seguro de disparar. “No existe respaldo político ni institucional para los policías, eso crea temor y no les permite actuar”.

Para el jurista Pablo Encalada la ley ampara al policía para usar progresivamente la fuerza cuando la vida de una persona está en riesgo. “Esta es una institución jurídica que está reconocida en todo el mundo, por eso cuando la vida de una persona está en peligro uno puede defenderse o defender la vida de otra persona".

Pero, ¿cuáles serían las consecuencias legales para los uniformados?

"Los policías sí deben responder de manera administrativa, incluso destitución porque no puede ser posible que no hayan actuado, pero no son responsables por la muerte", aseguró Pablo Encalada.

Serán los informes técnicos de la investigación los que determinen las reales fallas.