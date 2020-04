La pandemia del coronavirus nos ha enfrentado a situaciones para las que no estábamos preparados.

En cuestión de semanas nos hemos visto obligados a tomar decisiones que nos ponen a prueba como humanidad.

¿Cuáles son esos dilemas a los que se están enfrentando las sociedades para sobrevivir a esta crisis?

Amy L. Fairchild es historiadora especializada en ética de salud pública e investiga qué valores moldean los límites de los Estados a la hora de intervenir en situaciones como una pandemia.

Es coautora del libro "Ojos que buscan: privacidad, Estado y vigilancia de enfermedades en Estados Unidos" y es decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio, EE.UU.

BBC Mundo habló con ella sobre esas difíciles decisiones que estamos tomando como sociedad para evitar la mayor cantidad de muertes posibles.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLa pandemia del covid-19 ha puesto en aprietos los sistemas de salud



Los gobiernos están frente a la difícil situación de salvar vidas al tiempo que tratan de reducir como puedan los estragos en la economía. ¿Cómo resolver ese dilema?

La manera de resolver el dilema entre salvar vidas y salvar la economía es esperar tanto como sea razonablemente posible para promulgar medidas de distanciamiento social y ampliarlas en forma progresiva hasta llegar al aislamiento.

La razón de que estas medidas se tomen gradualmente es que tratamos de ir un paso adelante de lo que nos dicen las estadísticas.

Es decir, mientras no sepamos que en una ciudad está ocurriendo un brote o mientras no podamos predecirlo, no queremos limitar las libertades o causar estragos en la economía, pero una vez el brote ya está en marcha tenemos que acogernos a medidas de distanciamiento social.

Y tenemos que aferrarnos a ellas incluso hasta después de que pase el apogeo de la epidemia.

No podemos levantar las todas las medidas al mismo tiempo, si lo hacemos regresaremos a la situación que teníamos antes.

No hay una fecha mágica en la que todo volverá a la normalidad, eso irá variando de país en país, dentro de cada país, e incluso entre instituciones.

Derechos de autor de la imagenUNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO Image captionLa doctora Fairchild es especialista en ética de la salud pública.



En países con economías fuertes como Estados Unidos o algunos países de Europa quizás es un poco más fácil tomar estas medidas. Pero, ¿qué ocurre en regiones como América Latina donde hay muchos menos ingresos?

En este punto debemos pensar en el principio de reciprocidad, tenemos que pensar de manera global. Qué le deben los países ricos a los países de menores recursos en términos de proveerles comida, agua, asegurándose de que tengan lugares habitables.

El reto ahora es que muchas de las naciones que tienen la posibilidad de ayudar económicamente están también en el calor de la batalla contra el virus.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image caption“No una fecha mágica en la que todo volverá a la normalidad”, dice Fairchild



¿Crees que en situaciones como una pandemia se justifiquen medidas autoritarias con el argumento de proteger a la población?

Un enfoque autoritario para hacer cumplir el distanciamiento social o la cuarentena puede ser efectivo, pero viene con un precio.

Viene con el precio de la libertad, puede venir a costa de la confianza o de la solidaridad social, así que no será una estrategia efectiva para países que tienen democracias constitucionales.

En Estados Unidos las libertades individuales son muy importantes, así que usar una ley marcial para contener el virus no creo que sea un estrategia políticamente viable.

Tampoco creo que vaya a ser viable en países de América Latina donde hay un fuerte sentido de comunidad y solidaridad.

Ahí, lo que los políticos tendrán que hacer un llamado a las obligaciones mutuas que tiene la comunidad, a que hagan sacrificios y se ayuden entre ellas para hacer estos sacrificios por el bien de todos.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEn países de bajos ingresos las medidas de distancia social se hacen más complicadas



En países como Corea del Sur o Singapur se han utilizado apps que rastrean el movimiento de las personas para seguirle el rastro a posibles transmisiones del virus. ¿Crees que esta pandemia cambiará el valor que le damos a a privacidad?

Eso puede variar de país en país. No creo que vaya a cambiar en países de Europa donde hay leyes de privacidad muy fuertes.

Ni en EE.UU., donde no solo se tiene una tradición de privacidad de alguna manera robusta, sino también compañías de celulares que están interesadas en mantener esos datos privados.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionMuchos médicos se enfrentan a la difícil situación de a quién salvarle la vida



En países como Italia los médicos se han visto frente a la desesperada situación en la que deben decidir a quién le salvan la vida, porque no dan abasto para atender los miles de pacientes que reciben. ¿Qué criterios prevalecen en estas decisiones?

Eso depende de cada país y de valores como qué tanto valoramos a los mayores o qué tanto valoramos a los jóvenes y saludables que tienen la capacidad de trabajar.

Si queremos sentir que hay cierta equidad, puede ser que se decida atender al que primero llegue, pero en realidad creo que la manera en que está ocurriendo es que la gente que tiene la capacidad de beneficiarse del tratamiento es la que tiene más probabilidades de recibirlo.

Tenemos que pensar es en esto: cómo hacer sentir cómodos a aquellos a los que no podemos ayudar y asegurarnos de que estamos usando los recursos para aquellos que tienen posibilidades razonables de recibir un ventilador.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionAlgunos países han implementado apps de rastreo de movimiento para seguirle el rastro a la propagación del virus



Muchos médicos y enfermeros están arriesgando sus vidas atendiendo a pacientes sin los equipos de protección necesarios. ¿Trabajar en esas condiciones implica un dilema para ellos?

Los médicos y enfermeros tienen códigos de ética en los que siguen la misión de brindar atención. Saben que se ponen en riesgo por el bien de todos.

Durante la epidemia del SARS hubo hospitales en los que ellos mismos se aislaron. En ese aislamiento murieron médicos y enfermeros, que siguieron tratando a los enfermos mientras podían, al tiempo que se aislaban para proteger al resto de la población.

Esperemos no llegar a ese punto, pero debemos rodearnos globalmente para hacer todo lo que podamos para que tengamos suficiente equipo de protección para el personal médico. Esta es una crisis de escasez de recursos, tanto como una crisis de un virus nuevo.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLos trabajadores de la salud arriesgan sus vidas para salvar las de otros



¿Cómo abordar la situación de los migrantes que buscan refugio en medio de la pandemia?

Este es un problema histórico y previsible. Cuando las poblaciones están amenazadas comienzan a moverse. Esta pandemia ocurre cuando ya hay personas que son refugiadas o en busca de asilo. Debemos prepararnos para recibir a esas personas de manera humanitaria.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEn una pandemia es clave el sentido de comunidad, dice Fairchild.



Los expertos llevan años advirtiendo que podría ocurrir una pandemia, ¿es posible identificar sobre quién recae la responsabilidad de lo que está ocurriendo?

No hay una única persona, un único país o un único gobierno responsable. Globalmente tenemos un sistema de salud subvalorado y con pocos recursos. Hay algunos países europeos con sistemas de salud pública robustos.

Esos países también están sufriendo, pero si hubiera más consistencia a nivel global habría mejor capacidad de responder ante una pandemia.

Durante décadas hemos escuchados estas alertas, esto no es un caso extraordinario, no es algo que vaya a ocurrir una sola vez, podemos contar con que va a ocurrir de nuevo.

La decisión que tenemos que tomar ahora es si vamos a esperar a volver a sufrir las consecuencias o vamos a entender que los sistemas de salud pública fuertes son esenciales para prevenir otra pandemia, porque habrá nuevos virus como éste.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLos expertos han advertido durante años que estábamos frente al riesgo de una pandemia



¿Qué tan diferente es esta pandemia a otras que haya enfrentado la humanidad?

No sé si esta es una pandemia totalmente distinta a otras que hayamos tenido antes.

El mundo estaba mucho menos poblado en 1918 cuando tuvimos la pandemia de la gripe española y murieron millones de personas, con amplias medidas de distanciamiento social.

Esta pandemia no es un suceso que fuera impredecible, es algo a lo que como sociedad decidimos arriesgarnos.





Mapa del coronavirus: propagación global, 5 de abril de 2020 Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país. Total de casos confirmados Número total de muertes 1.224.374 66.503

Casos

100.000 10.000 1.000

Casos Muertes EE.UU. 311.654 8.480 España 130.759 12.418 Italia 124.632 15.362 Alemania 96.108 1.446 Francia 89.953 7.560 China 82.602 3.333 Irán 58.226 3.603 Reino Unido 47.806 4.932 Turquía 23.934 501 Suiza 21.100 680 Bélgica 19.691 1.447 Holanda 17.853 1.766 Canadá 14.018 234 Austria 11.897 204 Portugal 11.278 295 Brasil 10.360 445 Corea del Sur 10.237 183 Israel 8.018 46 Suecia 6.830 401 Australia 5.687 35 Noruega 5.645 66 Rusia 5.389 45 Irlanda 4.604 137 República Checa 4.475 62 Dinamarca 4.369 179 Chile 4.161 27 Rumania 3.864 148 Polonia 3.834 84 Malasia 3.662 61 India 3.588 99 Ecuador 3.465 172 Filipinas 3.246 152 Japón 3.139 77 Pakistán 2.897 45 Luxemburgo 2.729 31 Arabia Saudita 2.370 29 Indonesia 2.273 198 Tailandia 2.169 23 Finlandia 1.927 28 México 1.890 79 Panamá 1.801 46 Perú 1.746 73 Grecia 1.673 70 Serbia 1.624 44 Sudáfrica 1.585 9 República Dominicana 1.578 77 Emiratos Árabes Unidos 1.505 10 Argentina 1.451 43 Islandia 1.417 4 Colombia 1.406 32 Qatar 1.325 3 Singapur 1.309 6 Ucrania 1.251 32 Argelia 1.251 130 Croacia 1.182 16 Estonia 1.097 15 Egipto 1.070 71 Nueva Zelanda 1.039 1 Eslovenia 997 28 Marruecos 961 69 Irak 878 56 Armenia 822 7 Lituania 811 11 Moldavia 752 14 Hungría 733 34 Crucero Diamond Princess 712 11 Bahréin 698 4 Bosnia y Herzegovina 641 21 Azerbaiyán 584 5 Kazajistán 569 6 Bielorrusia 562 8 Kuwait 556 1 Camerún 555 9 Macedonia del Norte 555 18 Túnez 553 19 Letonia 533 1 Líbano 527 18 Bulgaria 522 18 Andorra 501 18 Eslovaquia 485 1 Puerto Rico 452 18 Costa Rica 435 2 Chipre 426 9 Uruguay 400 5 Taiwán 363 5 Albania 361 20 Afganistán 337 7 Reunión 334 Jordan 323 5 Burkina Faso 318 16 Uzbekistán 298 2 Omán 298 2 Cuba 288 6 Honduras 268 22 San Marino 266 32 Costa de Marfil 245 1 Vietnam 241 Malta 227 Mauricio 227 7 Territorios Palestinos 226 1 Nigeria 224 5 Senegal 222 2 Ghana 214 5 Montenegro 203 2 Islas Feroe 181 Sri Lanka 171 5 Georgia 170 2 Bolivia 157 10 Venezuela 155 7 República Democrática del Congo 154 18 Kirguistán 147 1 Martinica 145 3 Níger 144 8 Kosovo 140 1 Guernsey 136 2 Brunéi 135 1 Guadalupe 134 7 Mayotte 134 2 Isla de Man 127 1 Kenia 126 4 Isla de Jersey 123 3 Camboya 114 Guinea 111 Paraguay 104 3 Trinidad y Tobago 103 6 Ruanda 102 Gibraltar 98 Guam 93 4 Bangladesh 88 9 Liechtenstein 77 1 Madagascar 70 Mónaco 66 1 Aruba 64 El Salvador 62 3 Guatemala 61 2 Guayana Francesa 61 Jamaica 55 3 Barbados 52 Yibuti 50 Uganda 48 Congo 45 5 Etiopía 43 1 Islas Vírgenes Estadounidenses 42 Togo 41 3 Mali 41 3 Polinesia Francesa 40 Zambia 39 1 Bermudas 37 Islas Caimán 35 1 Eritrea 29 Isla de San Martín 29 2 Bahamas 28 4 Antillas Holandesas 25 4 Guyana 24 4 Haití 21 Myanmar 21 1 Gabón 21 1 Tanzania 20 1 Siria 19 2 Maldivas 19 Guinea-Bissau 18 Libia 18 1 Nueva Caledonia 17 Guinea Ecuatorial 16 Namibia 16 Benín 16 Antigua y Barbuda 15 Santa Lucía 14 Dominica 14 Mongolia 14 Granada 12 Fiyi 12 Laos 11 Groenlandia 11 Antillas Holandesas 11 1 Mozambique 10 Liberia 10 1 Surinam 10 1 Angola 10 2 Seychelles 10 Sudán 10 2 San Cristóbal y Nieves 9 Chad 9 Esuatini 9 Nepal 9 Zimbabue 9 1 Crucero MS Zaandam 9 2 Islas Marianas del Norte 8 1 República Centroafricana 8 Cabo Verde 7 1 Somalia 7 San Vicente y las Granadinas 7 Vaticano 7 San Bartolomé 6 Sierra Leona 6 Mauritania 6 1 Montserrat 6 Bhután 5 Islas Turcas y Caicos 5 Nicaragua 5 1 Gambia 4 1 Belice 4 Malawi 4 Botsuana 4 1 Sahara Occidental 4 Burundi 3 Islas Vírgenes Británicas 3 Anguila 3 Timor Oriental 1 Islas Malvinas o Falkland 1 Papúa Nueva Guinea 1 Sudán del Sur 1 Ver más

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales





Visita nuestra cobertura especial





Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.