El líder opositor Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir el sábado a las calles para exigir un cambio en este país sudamericano, sumido en una demoledora crisis económica y continúas tensiones políticas luego de más de 20 años de gobiernos socialistas.

Como suele ocurrir en Venezuela, los seguidores del presidente Nicolás Maduro también marcharán desde otros tres puntos de la ciudad rumbo al palacio de gobierno, en el centro de Caracas, en “contra de los fascistas”, que según el oficialismo, dirigen las organizaciones políticas de oposición, y en apoyo a la “Revolución Bolivariana”, como llaman al proyecto político ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez que busca convertir a Venezuela en un estado socialista.

Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y que en enero se declaró presidente interino del país, dijo que necesita de la participación de todos para lograr el cese del mandato de Maduro, que se instale un gobierno de transición a cargo de llevar adelante unas elecciones libres.

Sin embargo, la iniciativa del líder opositor luce cuesta arriba.

Desde las 6h24 de este sábado 16 de noviembre, la ONG Netblocks divulgó la interrupción del internet en Venezuela. Específicamente, se registró una caída de Twitter, Instagram y Facebook.

#Venezuela on morning of planned marches calling for free and fair elections; intermittent disruptions ongoing #16Nov #16NTodaVenezuelaEnProtesta



https://t.co/fmwGEAym1m pic.twitter.com/2DvNyqC6up

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019