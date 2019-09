Más de 30 personas "en peligro" por incendio de un bote en California

La Guardia Costera de Estados Unidos lleva a cabo una operación el lunes para rescatar a más de 30 personas "en peligro" luego que un bote se incendiara frente a la costa de California, en el oeste del país.

"Un grupo de miembros de la tripulación ha sido rescatado (uno con heridas leves) y continúan los esfuerzos para evacuar a los pasajeros restantes", tuiteó la Guardia Costera. "Se informó que el barco estaba en llamas", agregó.

Detalló que había desplegado "múltiples efectivos de rescate" para ayudar a los que todavía están atrapados en el barco de 22 metros, cerca de la isla de Santa Cruz, en la costa de Los Ángeles.

En desarrollo.

#CommercialBoatFire- The 75’ Conception, based in Santa Barbara Harbor, caught fire early 9/2 while anchored off Santa Cruz Island, multiple agencies responded. 5 people were rescued and 34 are missing. **Media ONLY Contact Lt. Eric Rainey/SBSheriffs 805-886-7440** pic.twitter.com/2tIYpzuRWA

— SBCFireInfo (@EliasonMike) September 2, 2019