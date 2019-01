Vizcarra rechaza vínculos de su empresa con Odebrecht

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, rechazó este martes todo vínculo de su empresa con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a políticos y empresarios para conseguir obras públicas en varios países de América Latina.

"Nunca he dado servicios a Odebrecht", dijo el mandatario, quien pidió que lo investiguen, tras participar en la campaña 'Playas Saludables' en Lima. El presidente explicó que la empresa CyM Vizcarra, de la cual fue parte, prestó servicios a algunas compañías que construyeron la carretera Interoceánica Sur.

LEA: Ministerio Público de Perú en emergencia tras renuncia del Fiscal General

"Eso nunca lo he negado, lo que sí he negado es que nunca he dado servicios a Odebrecht", enfatizó.

El programa televisivo "Panorama", de canal 5, señaló el domingo que Vizcarra no había sido preciso sobre si su empresa fue proveedora de la constructora brasileña. Debido a esto, parlamentarios de los partidos opositores Fuerza Popular y Apra informaron que están evaluando si instalan una comisión investigadora.

"Que algún político cuestione nuestro accionar nos tiene absolutamente sin cuidado porque nosotros tenemos la solidez de un trabajo correcto y honesto que siempre hemos hecho y eso le consta al pueblo", señaló Vizcarra. El mandatario también rechazó haber mentido cuando fue consultado sobre su supuesta vinculación con Odebrecht durante una conferencia en el palacio de gobierno.

"La pregunta fue puntual: si brindé servicios para Odebrecht, y dije no", señaló. "Si tienen algo de duda y base que procedan a investigar, no tememos en absoluto. Hay intención de confundir, porque si investigan no encontrarán nada irregular", agregó.

LEA: Pedro Chávarry renuncia a la Fiscalía General de Perú

La vicepresidenta Mercedes Aráoz calificó como una "pérdida de tiempo" nombrar una comisión para investigar el supuesto vínculo entre la empresa familiar del presidente con Odebrecht. "Es una pérdida de tiempo y de recursos en hacer investigaciones sobre algo que es tan tonto como haber tenido a una empresa que era proveedora de un consorcio, (pero) háganlo pues", dijo.

Actualmente, un equipo especial de fiscales investiga en Perú los lazos con Odebrecht de los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.