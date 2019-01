Según estudio, la Antártida se derrite más rápido que nunca

El calentamiento global está provocando que el hielo de la Antártida se derrita más rápido que nunca, unas seis veces más por año que hace 40 años, y provoque un mayor nivel del mar en todo el mundo, advirtieron científicos este lunes 14 de enero del 2019.

El derretimiento del hielo antártico ya generó un incremento del nivel del mar de 1,4 centímetros entre 1979 y 2017, indicó la investigación publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Se espera que el ritmo de este deshielo lleve a un catastrófico aumento del nivel del mar en los próximos años, según el principal autor del informe Eric Rignot, presidente de Ciencia del Sistema Tierra en la Universidad de California, Irvine.

"Si las capas de hielo de la Antártida continúan derritiéndose, tendremos un aumento de varios metros del nivel del mar en los próximos siglos", advirtió Rignot.

Un crecimiento de 1,8 metros para 2100, como prevén algunos científicos, podría llevar a que se inunden varias ciudades costeras en las que viven millones de personas en todo el mundo, según estudios anteriores.

Para el estudio actual, los investigadores llevaron adelante la evaluación más larga de la historia sobre las masas de hielo de la Antártida a lo largo de 18 regiones geográficas.

La información fue obtenida a través de fotografías aéreas de alta resolución tomadas por aviones de la NASA, así como de satélites de diversas agencias espaciales.

Los científicos hallaron que entre 1979 y 1990 la Antártida perdió un promedio de 40.000 millones de toneladas de hielo anualmente. Entre 2009 y 2017, la pérdida de masas de hielo creció más de seis veces, a 252.000 millones por año.