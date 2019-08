CNT convoca a concurso para banco de inversión

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ( CNT ) convocó el martes 20 de agosto de 2019 a un concurso para la contratación de un banco de inversión internacional que asesorará al gobierno en el proceso de concesión de esta empresa estatal a través de un estudio.

10 entidades de banca de inversión del exterior están interesadas en acompañar al régimen en el proceso de contratación de la compañía que se encargará de administrar a esta empresa estatal.

Entre las firmas convocadas constan

Credit Suisse Group (Suiza)

Lazard (EEUU)

BDO Colombia S.A.S. (Colombia)

Ernest & Young (Reino Unido)

One to One Corporate Finance (España)

Junto a otras 5 compañías deben presentar sus ofertas hasta el 23 de septimbre de 2019, según lo indica un comunicado de CNT del martes, que fue confirmado por el consejero de gobierno, Santiago Cuesta.

Cuesta señaló que “CNT tiene 6 mil empleados, Porta y Movistar tienen menos de 3 mil entre las 2. Hay exceso de personal”.

En este sentido, también hubo críticas del presidente Lenín Moreno al gobierno anterior: “En el penúltimo año y en el último año metió entre 150 y 160 mil personas, que en más de una ocasión ocupan 3 personas el mismo escritorio. Hay que cerrar o vender esas empresas ineficientes que solo producen pérdidas”, insistió.

La empresa que gane el concurso que trabajará con el gobierno en el proceso de concesión de CNT, tiene 6 meses para realizar un diagnóstico y recomendar el modelo de negocio.

En una segunda etapa, la empresa debe asistir a CNT en la calificación de los oferentes y la valoración de las propuestas. Para ello se necesitan de otros 6 meses. Es decir, en este 2019 CNT no pasaría a una administración privada.

Hasta el momento, el régimen no ha revelado cuánto le costará al país el acompañamiento de una empresa extranjera en el proceso previo a la concesión de CNT.