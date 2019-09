Odebrecht entregó más de $5 millones a Pamela Martínez

Este 6 de septiembre de 2019, en la Corte Nacional de Justicia se tomó el tercer testimonio anticipado, dentro del caso Sobornos 2012-2016. Se trata de José Conceição Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador, quien rindió su declaración mediante videoconferencia desde el consulado de Ecuador en Sao Paulo, Brasil.

Durante la diligencia, que duró más de una hora, Santos confirmó la entrega de $5'570.000 de la constructora brasileña para las campañas del movimiento Alianza PAIS, a través de la exasesora Pamela Martínez, procesada en este caso:

1. $2,6 millones para campaña presidencial de 2013.

2. $2,5 millones para campaña seccional de 2014.

3. $470 mil a través de Nexoglobal.

También ratificó lo que había dicho en anteriores declaraciones, que mantuvo varias reuniones con el exvicepresidente Jorge Glas. Santos indicó que el ex segundo mandatario le presentó a Pamela Martínez, puesto que ella receptaría los pagos para las campañas del oficialismo.

De acuerdo con el portal de la Fiscalía, Santos reafirmó que, a partir del retorno de la empresa brasileña al Ecuador, fue contactado por Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Glas, con quien acordaron cobrar un “peaje”, es decir las empresas que querían participar en los proyectos de los sectores estratégicos debían pagar una coima. Y que así lo hizo Odebrecht.

El testigo señaló que los porcentajes que pagaban eran entre 1.3% y 1.5 %. El dinero se habría cancelado a través de empresas offshore y en efectivo a Rivera y a Martínez.

Según Santos, conoció a la exasesora de Rafael Correa a través de Glas y confirmó que mantenía reuniones con ella en un edificio ubicado en el centro norte de Quito, lugar en que le habría entregado sobres con dinero.

En el testimonio anticipado también expresó que los recursos en efectivo para los pagos de las coimas fueron ingresados a Ecuador a través de los envíos a la offshore Columbia Management y de las empresas Diacelec y Equitransa.

A diferencia de los testimonios de la exasistente Laura Terán y de Martínez, el exdirectivo de Odebrecht sí respondió preguntas de los abogados de los procesados. Fausto Jarrín, abogado de Alexis Mera y Rafael Correa, le consultó si alguna vez se había reunido con Mera, a lo que el exdirector de la brasileña contestó que los pagos para el ex secretario jurídico de la Presidencia los coordinó a través de Carlos Pareja Cordero.

En un comunicado, Mera respondió a las declaraciones de Santos. "Las declaraciones que ha hecho Conceição Santos el día de hoy son las mismas que hizo hace dos años sobre mi persona: que me entregó varios millones de dólares a través de Carlos Pareja Cordero, por intermedio de una compañía Dramiston y que jamás se reunió conmigo. Hace dos años, la misma fiscal Diana Salazar, quien investigaba inicialmente los sobornos de Odebrecht, investigó el tema, me tomó versión y no encontró indicios en mi contra por esta inexistente coima".

Al consultarle si el expresidente tenía conocimiento de estos pagos, Santos indicó que Glas hablaba en nombre de Correa, y que Martínez le afirmó que el exmandatario tenía conocimiento.

Tras culminar el testimonio, Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente, indicó que a la única persona a que le se le ha demostrado "un beneficio real económico" es a Pamela Martínez. "Darle valor a este testimonio, que por su peso de ley es nulo, sería brindarle mayor importancia de la que debe, es un testimonio basado en un libreto".

En tanto, Adolfo Cadena, defensa de Martínez, enfatizó que todo lo que dijo su clienta hace dos meses, se corrobora con este testimonio.

Al término de su declaración, José Santos pidió disculpas a sus subordinarios y afirmó que Gerardo De Souza no tenía conocimiento de los sobres que enviaba al despacho de Martínez.