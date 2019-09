Definen devolución de dinero de matrículas en colegios

Santiago Cuesta, asesor del presidente de la República, Lenín Moreno, informó el martes 3 de septiembre de 2019 que las instituciones educativas de la Sierra y Oriente que cobraron un aumento en sus matrículas y pensiones, devolverán el dinero en el año lectivo.

La noche del 27 de agosto de 2019, Moreno, en cadena nacional, dispuso que no se eleven los costos de las matrículas y pensiones en colegios particulares. “He dispuesto que se deje insubsistente cualquier aumento a matrículas y pensiones en colegios privados”, señaló.

“Van a reembolsar. Si los que ya pagaron, han pagado el primer mes de clases y la matrícula, si ha habido un incremento, son incrementos pequeños, serán 20-30-40 dólares que tendrán que devolver. Lo van a devolver durante el periodo lectivo, algunos lo harán de inmediato, otros lo van a prorratear, dependiendo de los flujos de caja de los colegios”, sostuvo Cuesta, en una entrevista con Radio Sucesos.

“Hay muchos colegios que no infringieron la ley, otros que sí y aquí, desgraciadamente, van a pagar justos por pecadores. Hay colegios que tenían derecho porque han hecho mejoras; sin embargo la instrucción del presidente se cumple”, aseguró el asesor, un día después de una reunión que mantuvo con representantes de las instituciones educativas privadas.

El gobierno de Moreno, de acuerdo con Cuesta, llegó a un acuerdo con los delegados de las mencionadas entidades. “Creo que lo firmaremos el día miércoles o jueves”, agregó.

A las instituciones educativas privadas las “vamos a ayudar a recuperar su cartera (deudas), vamos a tratar de darles créditos a los colegios que tengan problemas”, explicó.

El lunes 2 de septiembre de 2019 “se acordó con los colegios ayudarles, hay mucha cartera con morosidad en los colegios; los padres de familia no pagan y los colegios tienen que asumir esa morosidad”.

El asesor aseveró que, en el caso de los colegios, “(Rafael) Correa decidió que el derecho al estudio no podía ser conculcado y por lo tanto si tú, padre de familia, no pagabas, tú no podías sacar al chico de la escuela (...) Sin embargo, es una empresa privada y tiene una cartera vencida importante”.