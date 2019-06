Roldán no acude a dar su versión en caso Ola Bini

A las 09H00 de este 27 de junio de 2019, estaba prevista la toma de versión de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dentro del caso Ola Bini que investiga la Fiscalía. Pero el funcionario del Ejecutivo no acudió a la diligencia.

Desde la Fiscalía, la defensa del ciudadano sueco -investigado por ataque a la integridad de sistemas informáticos- anunció que solicitará una nueva fecha para que Roldán cumpla con la diligencia. "No sabemos las razones por las que el secretario particular del Presidente no ha comparecido al llamado de la Fiscalía... Era importante que él esclarezca cuáles eran las razones de sus declaraciones (del 12 de abril y del 15 de junio), de que las investigaciones que llevaron a cabo fueron entregadas a la Fiscalía, y en la Fiscalía no existe nada", señaló el abogado Carlos Soria.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Presidencia, no rindió versión en caso Ola Bini. "Era importante que esclarezca sus declaraciones de que las investigaciones que llevaron a cabo fueron entregadas a Fiscalía, y en Fiscalía no existe nada", dice abogado Carlos Soria. pic.twitter.com/bNr4VbT4OS — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 27 de junio de 2019

Asimismo, indicó que para la próxima semana, fue convocado el presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, que según la ministra del Interior, María Paula Romo, mantuvo una conversación telefónica con él, previo al retiro de Julian Assange, de la embajada de Ecuador en Londres, sobre unos posibles ataques.

Ola Bini fue liberado el 20 de junio de 2019, tras aceptar el Tribunal el recurso de habeas corpus. El ciudadano sueco permaneció 70 días en prisión preventiva. Pese a su liberación, debe presentarse todos los viernes ante la autoridad competente y tiene prohibido salir del país.

Le restan dos semanas a la instrucción fiscal.