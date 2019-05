Renuncia director de Servicio de Rehabilitación Social

En medio de la crisis penitenciaria, cuyo clímax se evidenció con la muerte de 6 internos de la Penitenciaría del Litoral el jueves 30 de mayo de 2019, Ernesto Pazmiño dio a conocer que renuncia a su cargo de director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores.

Así lo indicó la tarde del viernes 31 de mayo de 2019 ante los medios de comunicación.

ATENCIÓN | Ernesto Pazmiño anuncia su renuncia al cargo de director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador. Su dimisión se da en plena crisis del sistema rehabilitación social. Vía @apifoto pic.twitter.com/C8yt0uILQN — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 31 de mayo de 2019

Según con el decreto de estado de excepción, “la Policía colaboró totalmente, no así las Fuerzas Armadas, que en un primer momento no quisieron entrar a controlar el perímetro externo de las cárceles hasta el primer filtro”.

“El segundo decreto del presidente, que amplía el estado de excepción, ya determina que las Fuerzas Armadas deben estar en el primer filtro de ingreso de las prisiones”.

Pazmiño espera que con esto las FFAA cumplan con esta disposición. Según sus cifras, con las muertes del jueves en la Penitenciaría, la cantidad de fallecidos en centros penitenciarios se ubicaría en 15 este 2019.

Recordó que está lista la propuesta del Servicio Civil Penitenciario y la carrera que va a jerarquizar el servicio de agentes de seguridad penitenciarios. Lo que, según Pazmiño, eso fortalecerá la seguridad interna en los centros de rehabilitación.

El país con más seguridad no es el que más presos tiene en sus cárceles y las penas más altas no necesariamente disminuyen la inseguridad. La ley penal no sirve para combatir la inseguridad

Más temprano, la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que los hechos de violencia sucedidos en la Penitenciaría del Litoral están relacionados, entre otras razones, con el endurecimiento de controles implementados en el sistema de rehabilitación social en el marco de la emergencia y de la aplicación del decreto de estado de excepción con miras a solucionar la crisis del sistema carcelario.

A seis ascendió el número de fallecidos en la Penitenciaría del Litoral, tras un amotinamiento registrado la mañana de este jueves 30 de mayo.

A través de un alcance al decreto del estado de excepción en el sistema carcelario del país, el 28 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno explicó las funciones de los militares en los recintos penitenciarios de Ecuador.

El artículo 3 de este nuevo decreto (754) indica que el personal de las Fuerzas Armadas relizará "exclusiva y específicamente" el control de armas en el primer filtro de ingreso a los centros de privación de libertad además de vigilar el perímetro externo, las vías de acceso y las zonas de influencia. Este nuevo decreto también expone la realidad del hacinamiento en las cárceles de Ecuador.