Grillete de Alvarado emitió 241 alertas antes de su fuga

El fiscal Paúl Pérez Reina informó que el grillete electrónico que portaba el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, produjo 241 alertas, antes de su fuga. Estas declaraciones se realizaron en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, el jueves 25 de octubre de 2018.

De acuerdo con Pérez, esas alarmas que se activan por retiro o manipulación del grillete ocurrieron entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre. Previo a esa fecha, el artefacto no reportó novedades.

“A partir del 13 de octubre hasta la fecha que fue encontrado el dispositivo ya no se generó ninguna actividad, lo que significa que el dispositivo estuvo posiblemente apagado... Esto es probablemente cuando el dispositivo fue retirado. El usuario ya no era el mismo porque se reportan rutas diferentes”, dijo Pérez, quien aseveró que no conoció sobre las 1340 alertas emitidas por el grillete de Alvarado.

Esta versión contradice lo que sostiene Vanesa Mejía, exsupervisora de un grupo de cinco funcionarios y quien recibió el mensaje de WhatsApp con el que Alvarado reportó su huída.

Mejía asegura que días antes, el grillete de Alvarado no realizó movimientos inusuales, aunque explicó que “era común” que los dispositivos emitan alertas por fallas del sistema y que ese problema fue reportado en varias ocasiones a sus superiores.