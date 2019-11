Bustos: "Tenemos 6 (árbitros) que no ven nada"

El entrenador del Delfín, Fabián Bustos, felicitó a Liga de Quito por el triunfo en la final de ida de la Copa Ecuador, pero criticó el arbitraje del encuentro.

"Tengo que felicitar a Liga de Quito porque realizó lo suyo. No quiero quitar mérito a esta victoria. Pero debo medir mis palabras sobre el arbitraje. Nos vamos con dos goles en contra ante un desastroso arbitraje. Tenemos 6 que no ven nada", dijo en la rueda de prensa posterior al compromiso.

"Si no viste la plancha a Piñatares, mira luego la pierna del jugador. Es increíble que no lo vean. Esto no mejora nuestro fútbol. Si decimos algo nos multan", añadió.

El técnico argentino también aprovechó para quejarse nuevamente de la convocatoria de dos de sus jugadores titulares a la selección ecuatoriana para los amistosos de noviembre.

"No tenemos tres jugadores por puesto y debemos ceder futbolistas a la Tri", afirmó.

"Creo en el sentido común del fútbol ecuatoriano para que contemos con nuestros jugadores de selección en la segunda final de Copa Ecuador", agregó.