El presidente vitalicio de Liga de Quito, Rodrigo Paz, se quejó de la organización de la Liga Pro 2019, específicamente del horario del encuentro entre 'albos' y el Delfín (14:00).

"Esos señores, los que hacen cosas nuevas en la nacional, son una tarea de cuadrúpedos, y si se puede decir octobrutos también. ¿A quién se le ocurre hacer en Quito un partido a las dos de la tarde? ¿Usted almorzó? Lo va a hacer a las seis de la tarde", aseguró ante los medios de comunicación.

"Me parece que están haciendo las cosas con las patas. Hay equipos que ya no tienen ni chances de jugar", agregó.

Además, el directivo enfatizó en que no le gusta el torneo, pero no puede decidir ya que la posición de Liga la define su hijo Esteban.

"Es una ofensa, es una ignorancia. Ahora quieren hacer 18 equipos, siendo que se van algunos porque no pagan, porque no hay plata y no va a haber plata con la crisis que se va a venir", argumentó.