Esteban Paz asegura que le preocupa el VAR ante Boca Jrs.

El dirigente de Liga de Quito, Esteban Paz, mostró su preocupación por la utilización del Videoarbitraje (VAR) ante Boca Juniors y apoyó el trabajo hecho por Repetto hasta ahora.

"Me preocupa lo que hemos visto en los partidos de los equipos ecuatorianos (en las copas internacionales) errores garrafales de los árbitros, lo que pasó con Emelec en Brasil (le pitaron un penal que no fue), lo que pasó con Universidad Católica ante Independiente. ¿Por qué a veces sí funciona el VAR y otras veces no?", dijo Paz en entrevista con radio Mundo Deportivo.

"Creo que Wilmar Roldán es un buen árbitro y su experiencia dará para que maneje el partido de forma clara y transparente", agregó el directivo sobre el juez que arbitrará el duelo del próximo miércoles.

Además, el dirigente 'albo' defendió de las críticas al entrenador Pablo Repetto y le recodó a los hinchas lo que se ha logrado.

"A los hinchas les digo, sobre todo a los que son muy críticos de Pablo, miren dónde estamos y hace cuánto no hemos estado en esta posición de Copa Libertadores", afirmó.

"¿No queríamos todos estar aquí? Han sido 11 años de no estar en esa posición, entonces algo debe tener el DT, no es simplemente la suerte, no es que se unieron las estrellas y Liga tuvo la energía para estar en esta posición. Tiene que haber un trabajo de por medio, un esfuerzo de por medio. Está bien ser críticos pero no desmesurados", enfatizó.