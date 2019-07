Esteban Paz: "Hay que darle continuidad al equipo"

El dirigente Esteban Paz habló sobre la goleada recibida ante Universidad Católica, pero se enfoca en el duelo por Copa Libertadores ante Olimpia.

"Y ahora la única manera de levantarse es volver a dar el examen y recuperar la confianza del hincha. Jugadores que están pasando por un mal momento deberán recapitularse, porque nadie más puede recuperarlos que no sean ellos", dijo en entrevista con radio Área Deportiva.

"Hay que darle continuidad al equipo y para eso no se hacen muchos cambios, cada fin de semana es una final. No puede volver a suceder que perdamos un partido como contra Católica, entonces para eso no se pueden hacer demasiados cambios, hay que hacerlo con criterio", opinó.

El directivo insistió en que el duelo clave es ante los paraguayos el próximo martes porque es por un torneo internacional.