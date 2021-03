Alejandra Jaramillo, presentadora de Ecuavisa, volvió a postear en su cuenta de Instagram recordando a su novio Efraín Ruales.

Pero esta vez fue una respuesta a una crítica contra ella y el tiempo que se ha demorado en volver a la pantalla y 'recuperarse' de la pérdida.

"Dos meses no son nada cuando de la manera más cruel y despiadada asesinan a alguien a quien amas, sí! Asesinan! No muere por algo fortuito, no muere por un infarto, por una enfermedad o por un accidente; lo matan personas que juegan a ser Dios decidiendo cuándo y cómo debe morir alguien que definitivamente no se merecía eso", inicia el texto que está acompañado de una foto de un atardecer.

"A ti, que comparas mi duelo con el de otras personas, quiero decirte que yo no soy ni víctima ni fortaleza; soy un ser humano como tú viviendo un proceso que solo yo conozco y que no lo he querido exponer por respeto a la memoria de la persona que se fue, por respeto a su familia que amo tanto como a la mía y por respeto a lo que nosotros vivimos juntos", agrega en el mismo escrito.

Jaramillo no menciona para quien va dirigido el mensaje, pero en el mismo profundiza en lo que han sido estos dos meses para ella (Efraín fue asesinado el 27 de enero pasado).

La 'caramelo' regresará a la televisión este 30 de marzo, cuando vuelva a aparecer en el programa de Ecuavisa En Contacto.

Mira el mensaje completo: