Tras un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus que obligó a cerrar las salas de cine durante meses, lo que aplazó muchos estrenos, las películas de superhéroes volverán con toda su fuerza en este 2021. Salvo Los Nuevos Mutantes y Wonder Woman 1984 el resto de cintas programadas retrasó sus lanzamientos lo que ha dejado un calendario plagado de nuevos estrenos para los fans de los cómics.

Y aunque algunas películas como The Batman de Matt Reeves, Doctor Strange and the Multiverse of Madness o Black Adam con Dwayne Johnson, han pospuesto sus estrenos hasta 2022, hay un buen número de títulos que se estrenarán este año. Estas son todas las películas de superhéroes que llegarán en 2021.

LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER (MARZO EN HBO MAX)

Anhelada por millones de fans desde hace años, la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia verá la luz en HBO Max en marzo, dividida en cuatro entregas de una hora de duración cada una. Un montaje que espera aportar a la reunión de héroes de DC un punto de vista absolutamente diferente al que se vio en cines y que contará con más Darkseid y con un Superman sin bigote... y con su mítico traje negro.

MORBIUS (19 DE MARZO)

La pandemia motvió que Morbius el Vampiro, el segundo spin-off de Spider-Man tras Venom que protagoniza Jared Leto, se ha trasladado de julio de 2020 hasta marzo de 2021. Se espera que ésta cinta esté directamente conectada con el UCM, a diferencia de la primera entrega de Venom, que funcionó de manera independiente sin la presencia de Tom Holland.

VIUDA NEGRA (7 DE MAYO)

La superheroína interpretada por Scarlett Johansson, muy querida por el fandom, tendrá su merecido pase en solitario en la gran pantalla. Pese a ser una precuela que se sitúa entre 'Capitán América: Civil War' y 'Vengadores: Infinity War', la película dirigida por Cate Shortland funciona dentro de los engranajes marvelitas, y su aplazamiento tuvo un efecto dominó en el resto de lanzamientos del UCM.

SAMARITAN (4 DE JUNIO)

Una de las pocas películas del género no vinculadas a una franquicia que se estrenará en 2021. Protagonizada por Sylvester Stallone, Samaritan relata la historia de un joven que descubre que un superhéroe al que se creía muerto desde hace 20 años sigue vivo. Dirigida por Julios Avery (Overlord) se espera que sea una versión oscura y retorcida de las historias clásicas de superpoderes.

VENOM: HABRÁ MATANZA (25 DE JUNIO)

Dirigida por Andy Serkis, Venom 2 presentará la lucha entre el simbionte de Tom Hardy y su letal enemigo Carnage, al que dará vida Woody Harrelson. Al igual que Morbius, se espera que la secuela de Venom tenga muchas más conexiones con el Universo Marvel y con el Spider-Man de Tom Holland que su predecesora.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS 10 ANILLOS (9 DE JULIO)

Tal y como explicó Kevin Feige, la película del superhéroe asiático de Marvel Shang-Chi ha estado en la mente de los creativos marvelitas desde el lanzamiento de Iron Man en 2008. Con un estreno inicial previsto para febrero de 2021, finalmente debutará en el UCM en julio, tan sólo dos meses después del estreno de Viuda Negra.

EL ESCUADRÓN SUICIDA (6 DE AGOSTO)

Formado por Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Capitán Boomerang (Jai Courtney), Amanda Waller (Viola Davis), Bloodsport (Idris Elba) y Peacemaker (John Cena), entre otros, El Escuadrón Suicida de James Gunn completó su filmación antes de la pandemia de coronavirus, y su fecha de estreno se ha mantenido. Será el primer estreno en cines de DC tras Wonder Woman 1984.

LOS ETERNOS (5 DE NOVIEMBRE)

Los Eternos de Marvel logró completar su filmación antes de que la pandemia de COVID-19 obligase a cancelar los rodajes para evitar el contagio. Aun así, la cinta protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek y Kit Harington, entre otros, se retrasó hasta noviembre de 2021 para dejar unos meses de espacio tras Viuda Negra y Shang-Chi.

SPIDER-MAN 3 (17 DE DICIEMBRE)

Con la participación confirmada de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jamie Foxx (Electro) y Alfred Molina (Doctor Octopus), y con los rumores que apuntan a la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield dentro del Multiverso, la tercera aventura en solitario de Tom Holland será la última cinta de superhéroes del año. Su título oficial aún no se ha revelado.