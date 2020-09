El hombre que le dijo por primera vez al actor estadounidense recientemente fallecido Chadwick Boseman que interpretaría el papel de "Black Panther" ("Pantera negra") -antes de que Boseman supiera que se haría la película- fue el guardaespaldas australiano y coleccionista de cómics Charles Carter. Fue una historia que el actor contó más de una vez, aunque el propio Carter se mantuvo en silencio. Hasta ahora.

Era septiembre de 2014 cuando desde los estudios de Marvel llamaron a Chadwick Boseman.

Él estaba en Zurich promocionando "Get On Up", una película biográfica en la que interpretó a la leyenda del soul James Brown.

Justo el día anterior, Boseman había decidido actualizar su plan telefónico para incluir llamadas internacionales, aunque no esperaba ninguna.

Pero de repente su agente le dijo que Marvel lo estaba buscando para hablar con él. Marvel es la compañía responsable de producir películas de US$100 millones basadas en personajes de Marvel Comic, incluidos Spiderman y el Capitán América.

Tal era el secreto que rodeaba el proyecto que el ejecutivo de productora antes de finalizar la llamada ni siquiera dijo el nombre del personaje icónico que querían que interpretara Chadwick Boseman.

"Queremos que hagas un papel y creemos que sabes cuál. ¿Estás interesado?"

Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionChadwick Boseman murió el pasado 29 de agosto a los 43 años de cáncer de colon.

El chofer de Boseman se había detenido frente a una tienda de antigüedades mientras el actor atendía la llamada. Al mirar hacia la vidriera de la tienda desde el auto, Boseman vio varias estatuas de panteras en fila frente a él.

La oferta era que él interpretara a Black Panther, príncipe de Wakanda, en "Captain America: Civil War" y luego protagonizar la propia película "Black Panther", esta vez como el líder del reino africano.

Boseman contó esta historia en 2016 a una entrevista con el presentador estadounidense Jimmy Kimmel, durante una gira de prensa antes del lanzamiento de "Captain America: Civil War". Pero también hubo otra historia que el actor quiso compartir.

Mirando a la audiencia y luego a la cámara de televisión, Chadwick Boseman sonrió y dijo: "Charles Carter, tenías razón. ¡Sal de donde sea que estés!".

"Lo estás haciendo sudar"

Charles Carter conoció a Chadwick Boseman en los estudios de Fox en Sídney, Australia, cuando el actor estaba filmando "Gods of Egypt", una película fantástica sobre deidades del antiguo Egipto.

Carter había trabajado en seguridad durante más de 20 años y se desempeñaba como guardaespaldas de uno de los protagonistas de la película.

Image captionCharles Carter trabaja como guardaespaldas.

Pero de inmediato se llevó bien con el actor que interpretaba a Thoth, el Dios de la Sabiduría.

Era a principios de 2014 y Chadwick Boseman, entonces de 37 años, estaba ganando impulso como alguien que podía llegar a grandes papeles de Hollywood, como el de la leyenda del béisbol afroamericana Jackie Robinson en la película "42".

A Carter y Boseman también los unía el amor por las artes marciales, el kung fu y el boxeo. Entre las grabaciones, los dos analizaban el estilo y la técnica del boxeador Floyd Mayweather.

Y los maquilladores reprenderían a Carter por jugar a pelear con Boseman. "Lo estás haciendo sudar", le advertían.

Cuando conversaban, Boseman le hablaba principalmente sobre su familia y primos en Carolina del Sur. Carter se dio cuenta de que el mundo de Boseman y aquellos en los que confiaba eran un círculo cerrado.

"No era 'Hollywood'", cuenta Carter.

"Él era amigable y tranquilo, pero no tenía una falsa familiaridad con la gente. Nunca lo dijo abiertamente, pero no creo que le gustara que la gente que no conocía lo llamaba 'hermano', excepto yo", describe.

Derechos de autor de la imagenCHARLES CARTER Image captionChadwick Boseman y Charles Carter compartían la pasión por las artes marciales. Aquí Carter con su hija.

Una vez "escuchó a alguien que no conocía en el set llamarlo 'hermano', se dio vuelta, lo miró muy sutil y tranquilamente y dijo: 'Más despacio, no estamos tan cerca'", recuerda.

"Él era seguro de sí mismo, era amigable con todos, con todo el equipo en el set", detalla.

Tenía un tipo de autoridad que hacía que la gente lo escuchara, dice Carter.

El papel perfecto

"Sé cuál es el papel perfecto para ti", le dijo Carter a Boseman un día.

Era una historia que conocía desde los 10 años, cuando compró el primer número de un cómic de Black Panther.

Al crecer en Sídney rodeado de un grupo multicultural de amigos, el hecho de que este superhéroe fuera negro a Carter no le sorprendió.

Estaba fascinado por la ficticia nación africana tecnológicamente avanzada de Wakanda, el lugar de nacimiento del Rey T. Challa, Black Panther.

Coleccionó las historietas y las selló con un plástico protector.

Derechos de autor de la imagenWALT DISNEY STUDIOS / MARVEL STUDIOS Image caption"Sé cuál es el papel perfecto para ti", le dijo Carter a Boseman un día.

Al ver a Boseman cómo se comportaba en el set, Carter comenzó a imaginar…

Un día le preguntó a Boseman si había oído hablar de Black Panther.

El actor respondió que si bien había oído hablar del personaje no conocía los detalles ni las historias.

La conversación terminó casi tan pronto como comenzó.

Pero eso le dio a Carter una idea. Se fue a casa a buscar su primera copia de la primera edición del cómic de Black Panther de 1977.

Lo que sucedió a continuación sería repetido por Chadwick Boseman en los medios dos años después.

En 2016, Chadwick Boseman dio una entrevista al programa estadounidense "Live with Kelly and Michael" donde dijo que "había señales extrañas" de que iba a conseguir el papel.

Derechos de autor de la imagenCHARLES CARTER Image captionCharles Carter (centro) ha sido un fanático de los cómics de Marvel desde que era un niño.

"Tuve una conversación con (una persona de) la seguridad en el set de esta película 'Gods of Egypt' en Australia", dijo.

"Realmente no hablamos mucho sobre Black Panther, pero él puso el primer número de Black Panther en mi tráiler, su número original de Black Panther de cuando era un niño, y escribió una nota en él que decía: 'Tú obtendrás este papel'", contó Boseman.

"Dios mío", respondió la presentadora, Kelly Ripa.

"No había ninguna señal de que Marvel iba a hacer una película de Black Panther o incluso llevar a Black Panther al universo de Marvel", continuó Boseman, "pero se convirtió en algo que quedó en mi cabeza", añadió.

El actor repitió la historia a Jimmy Kimmel, esta vez volviéndose hacia la cámara y nombrando a Charles Carter como el sembrador de la semilla.

Carter estaba en su auto en Sídney cuando escuchó la entrevista en una estación de radio australiana. Sonrió y recordó una de sus últimas conversaciones en el set.

Derechos de autor de la imagenREUTERS Image captionCarter estaba seguro de que Boseman tenía que interpretar a la Pantera negra.

"Si alguna vez hacen una película de Black Panther, ese cómic valdrá mucho", le había dicho Boseman a Carter.

"No, es un amuleto de buena suerte que debe quedarse contigo para siempre", respondió Carter. Luego añadió en broma: "¡No me olvides cuando seas una superestrella!"

Invitación sorpresa

Después de terminar el rodaje en Australia, hubo críticas al personaje de Boseman en "Gods of Egypt", sobre que era un estereotipo de un personaje negro mágico.

En una entrevista con la revista GQ, Boseman dijo que estaba de acuerdo con las críticas, pero agregó que tenía que aceptar el papel porque "la gente no hace películas de US$140 millones protagonizadas por negros o morenos".







'Black Panther', la primera cinta de Marvel protagonizada por actores de raza negra

Pero la película Black Panther de US$200 millones ya se estaba discutiendo en las oficinas de Marvel.

En la conferencia de prensa de lanzamiento de Black Panther, el productor de Marvel Kevin Feige dijo que Chadwick Boseman era su única opción para el papel.

Después de que se anunció que Black Panther iba a ser filmada y Boseman lo reconoció públicamente, Carter rechazó dar entrevistas.

"Obviamente no soy responsable de Chad y Black Panther", dice.

"Chad lo hizo. Fue todo su mérito, su habilidad, su belleza, su increíble talento. Lo hizo todo y no quería que pensara que estaba tratando de atribuirme el mérito con sólo darle un regalo", opina.

Derechos de autor de la imagenCHARLES CARTER Image caption"Black Panther" se estrenó en 2018.

Pero nueve días antes del estreno mundial de Black Panther, Boseman le envió un mensaje a Carter.

"Sé que es de último momento. Las entradas son difíciles de conseguir para este estreno, incluso para mí. Si estás de este lado del charco el 29, tengo una para ti", le escribió.

Resultó que Carter estaba de ese lado del charco, trabajando en Las Vegas.

Después de la proyección de la película en Dolby Theatre, Boseman invitó a Carter a la fiesta posterior donde el guardaespaldas conoció a la familia de Boseman y al elenco de Black Panther.

Derechos de autor de la imagenCHARLES CARTER Image captionCharles Carter y Chadwick Boseman en el estreno de "Black Panther".

"Fue maravilloso", dice Carter.

"Si bien allí estaban todas las personas que podías reconocer en una revista, estaba claro que la atención de Chad estaba puesta en sus padres y su familia. Sabía quién importaba", describe.

Esta fue la última vez que Carter vio a Boseman.

"En el estreno pensé que se estaba moviendo un poco lento y premeditadamente", dice Carter.

"Pensé que tal vez se había tomado un Valium ya que era un gran evento. Estaba totalmente lúcido al hablar con la gente que venía a felicitarlo, pero tal vez pudo haber estado tomando medicamentos para su cáncer en ese momento", piensa.

"Él estaba muy pensativo, creo", añade.

Sin embargo, también sonreía mucho, disfrutando del éxito de la película que llegaría a recaudar más de US$1.000 millones en las taquillas de todo el mundo, y desmitificando el prejuicio de que las películas protagonizadas por negros son muy de nicho para ser éxitos.

Irremplazable

La película se convirtió en un punto de contacto cultural y la primera oferta de Marvel Comic Universe para ganar un Oscar.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLa película llegó a recaudar más de US$1.000 millones en las taquillas de todo el mundo.

A Boseman le habían diagnosticado cáncer de colon dos años antes del estreno de la película, pero no era algo que compartiera, ni siquiera con otros miembros del elenco.

Carter tampoco lo sabía y es reacio a dar detalles del momento en que escuchó la noticia o la última conversación que tuvieron los dos.

Pero sabe que lo que hizo Chadwick Boseman es enorme.

"Mi amigo demostró que es posible tener protagonistas diversos, sólidos y poderosos que son potenciales triunfos de taquilla", dice.

"Y cuando una persona hace eso, inspirará a muchas otras", agrega.

Dicho esto, no quiere ver a nadie más en el papel de Boseman.

"Nadie más puede ser la Pantera Negra ahora. Wakanda puede vivir, pero no el Rey T'Challa. Los escritores deberían pensar en desarrollar otros protagonistas, mujeres fuertes, gente fuerte de color. No hay que reemplazar a Chadwick Boseman, porque eso no es posible".