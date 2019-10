Este miércoles 23 de octubre la cantante estadounidense Selena Gómez estrenó el video de su nueva canción "Lose you to love me", que se traduce al español como "perderte para quererme".

Además de entenderse como su regreso a la música tras varios meses de estar alejada del show business, millones de sus seguidores y la prensa del espectáculo no han demorado en establecer una conexión entre este tema y su fallida relación con Justin Bieber.

...pero, ¿qué dice la canción?

"Siempre nos lanzábamos a ciegas. Necesitaba perderte para encontrarme. Este baile me estaba matando poco a poco. Necesitaba odiarte para quererme", indica el coro de la canción que en menos de 24 horas ya supera las 16.6 millones de reproducciones en YouTube.

En otra estrofa, la artista se refiere a un hombre "por el que dio todo" y que la sustituyó "en dos meses", una situación que se asemeja a la forma en que Justin se comprometió por sorpresa con Hailey Baldwin, luego de solo haber tenido dos meses de relación.

“Necesitaba perderte para amarme. Di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio. En dos meses nos remplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste creer que me lo merecía"

Bieber y Gómez se dieron una última oportunidad entre marzo y abril del 2018.