"Los personajes gays los deben interpretar actores gays"

Actualmente en Hollywood hay una polémica sobre si actores que no son parte de la comunidad LGBT deben interpretar personajes homosexuales o transexuales.

Armistead Maupin, destacado autor e ícono de la literatura "queer" asegura que "los actores gays traen algo especial a los papeles gay".

Hace más de 20 años, los libros de Maupin, Tales of the City (Relatos de la Ciudad) sobre los idas y venidas de la comunidad gay de los años 70 en San Francisco, Califorina, fue adaptada para la televisión en Reino Unido.

Cuando la serie original fue trasmitida en Estados Unidos a través del canal público PBS, causó revuelo por sus múltiples personajes LGBT, escenas con desnudos y de consumo de drogras.

"Cuando 'Tales of the City' salió en EE.UU. en 1994, era la primera vez que los estadounidenses veían a dos hombres besarse en la televisión. Causó alboroto entre ciertos grupos de derecha que presentaron una demanda ante el Congreso. Básicamente la censuraron", dijo Maupin a Ben Hunte, corresponsal de asuntos LGBT de la BBC.

El canal PBS fue inundado con llamadas del público que exigían la cancelación de las transmisiones del show. Hubo hasta amenazas de bomba en una de las filiales en el sureño estado de Tennessee.

PBS se vio obligado a programar dos versiones, una tal cual fue producida y otra sin escenas consideradas escandalosas como las de dos hombres en la cama.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionArmistead Maupin publicó su primera novela de "Tales of the City" en 1978.



Eso no puso fin a las protestas, pero la serie obtuvo índices de audiencia altísimos y le ganó al canal una legión de adeptos y elogios de la crítica.

No obstante, la cadena pública no tuvo el estómago para hacer la secuela. Ahora, Netflix lanzará la cuarta adaptación para la TV de los libros de Maupin.

Secuela

Cada uno de los episodios aborda una etapa diferente de los relatos de Maupin, con interacciones entre personajes LGBT y personajes heterosexuales.

Los actores escogidos para interpretar los papeles icónicos fueron my importantes para el autor.

"Yo creo que un actor gay puede traer algo especial al papel de su propia experiencia. Siempre quise que un hombre gay interpretara a Michael Tolliver, por ejemplo, quien es más o menos mi alter ego", expresó Maupin en su entrevista con Ben Hunte de la BBC.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEn su vida real Ellen Page (izq.) es abiertamente lesbiana y Zosia Mamet, su coestrella, no.



El personaje de Michael es interpretado por Murray Bartlett, un actor que es abiertamente gay.

En el reparto también está Ellen Page, que es abiertamente lesbiana y Josiah Victoria García, quien se declara como un actor transexual no binario.

Pero otros miembros del elenco incluyen a Laura Linney -que ha actuado el rol central de Mary Ann Singleton en todas las temporadas y Olympia Dukakis como Anna Madrigal (también involucrada desde el inicio) y los actores Paul Gross y Zosia Mamet que son heterosexuales.

El tema de la sexualidad alternativa siempre ha sido incómodo para Hollywood.

Maupin sostiene que muchos artistas LGBT esconden su sexualidad para que no los encasillen o simplemente los ignoren en los castings.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionJosiah Victoria García se declara como transexual no binario.



"Tenemos muchos más actores que han salido (del closet), pero no los suficientes. Todavía se tiene esa idea que en Hollywood las grandes estrellas no pueden ser gay", comentó.

"Y tenemos cuatro o cinco estrellas muy grandes que sí son gay, pero se han ido a los extremos para ocultarlo consiguiéndose novias y esposas".

"Cuando ves a Murray Bartlett o a Ellen Page, que interpreta a Shauda Hawkins, puedes captar la verdad de lo que están haciendo... de una manera que no lo lograrías si un actor heterosexual estuviera demasiado atento a distanciarse del papel".

Mayor diversidad

No son sólo la sexualidad y géneros diversos lo que se puede esperar de esta nueva serie. El autor también presionó para que también hubiese diversidad racial.

"Escribí 'Tales of the City' hace 40 años. Yo era un joven chico blanco del sur y donde mucha de la gente era blanca. Hemos cambiado el componente racial de varios de los personajes en 'Tales' porque queríamos más gente negra en el programa".

Generaciones más jóvenes de la comunidad LGBT pueden no haber sabido de la existencia de "Tales of the City" antes del lanzamiento de la actual temporada en Netflix, pero Maupin ha sido ampliamente elogiado por generaciones de personas de esa comunidad por traer sus vidas a las pantallas convencionales.

"Ha sido una larga lucha. Todavía hay mucha gente que necesita conocer de esto", comentó Maupin.





