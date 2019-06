Taylor Swift y Katy Perry se reconcilian y aparecen en videoclip

Taylor Swift y Katy Perry finalmente se han reconciliado. Y lo hicieron de una forma divertidísima: vestidas como hamburguesa y papas fritas para el videoclip del nuevo tema de la rubia, "You Need To Calm Down".

La canción forma parte del disco de la intérprete de "Shake it off" y saldrá a la venta el próximo 23 de agosto.

El single es una crítica a quienes agreden a la comunidad LGBTI, y en muy pocas horas de darse a conocer, el video ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

En este video además comparte cámara con celebridades como Ryan Reynolds, Adam Lambert, Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y los protagonistas del realityshow de Netflix, Queer Eyes, Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk y Jonathan Van Ness.

Fue en 2014 cuando las diferencias entre Perry y Swift se hicieron públicas, cuando esta última lanzó el tema "Bad Blood" dedicado a una "artista femenina" que intentó "sabotear toda una gira de conciertos", según declaró la intérprete a la revista Rolling Stone.