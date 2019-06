Así fueron los últimos minutos de vida de Edith González

Edith González tuvo el tiempo para despedirse de sus seres más cercanos. Así lo reveló una de sus amigas, que contó cómo fueron las últimas horas de la actriz de 54 años que murió el jueves pasado en Ciudad de México. Además, desde el entorno de la artista contaron que ella misma había planeado su funeral.

“Si alguien podía coordinar hasta su propia despedida era esa mujer, tenía una entereza y capacidad de llevar 16 cosas a la vez. Ella retó a la vida siempre en eso, hasta el final”, contó Katie Barbieri, amiga de la fallecida actriz desde hace más de 15 años, en una entrevista con Univisión.

Un grupo de mariachis toca durante un homenaje de cuerpo presente a la actriz Edith González, este viernes, en el teatro Jorge Negrete de Ciudad de México (México).

Edith llamó a Katie cuando internada por última vez y eso disparó un encuentro que no estaba planeado: “El hecho de que tuviera un segundo para llamarme, le agradeceré toda la vida. Recibí un mensaje de WhatsApp en el que me decía: ‘estoy en el hospital, las cosas no están muy bien, me gustaría hablar’. La llamé y no obtuve respuesta, ni por mensaje, así que decidí viajar a la Ciudad de México”, relató.

Barberi fue a ver a Edith González el martes 11 de junio y el estado de la actriz de ojos azules ya era delicado: “Ya casi no podía hablar, dijo muy poco de hecho, porque le costaba ya mucho trabajo hablar, más bien escuchó y sólo traté de decirle algunas palabras que la divirtieran y la hicieran reír”.

Al día siguiente, Katie estaba en una reunión de trabajo con la actriz Vanessa Bauche, quien también era gran amiga de Edith y le entró una llamada del marido de Edith: “Me dijo: ‘las están escuchando'”.

Y allí llegó el momento de despedirse: “Le dije: ‘solo le pido a la vida que pueda llegarte un solo día a los talones, de la mujer, de la actriz, de la esposa, de la madre que eres tú’. Muchas veces en la vida se dice que no se puede tener todo y ella era la muestra de que sí”.

“Tuvo la fortuna de estar en sus últimos momentos con su familia, su esposo, su hija, su mami. Es una mujer que se merece todo el amor de los millones de personas que la amamos”, agregó.

Según contó Katie, Edith, en el último encuentro que tuvieron en el hospital, le hizo una petición muy especial: “Pues parece que soy la encargada de organizar la fiesta de 15 años de Constanza, lo que significa que hay que ponerse las pilas”.

Desde el entorno, además, se supo que cuando Edith González acudió a un chequeo médico y le volvieron a detectar cáncer en los ovarios, en una fase muy avanzada, la actriz ya sabía que sería muy difícil recuperarse y por eso comenzó a dejar instrucciones.

De acuerdo con el periodista Luis Magaña, en su columna del periódico El Universal, Edith le pidió a su hermano Víctor Manuel que una vez que tuviera “muerte cerebral” la desconectaran “y la dejaran ir en paz”, tal como ocurrió el pasado jueves 13 de junio.

Según la actriz Leticia Calderón, amiga de Edith y una de las primeras en pronunciarse en redes sociales sobre el deceso de su compañera, González “quería mariachis en el teatro de la ANDA, ahí quería ser velada”. Ese deseo también fue concedido.

De acuerdo con la información que Magaña obtuvo entre los cercanos a la actriz, Edith se despidió de sus amigos y les pidió discreción. “Quiso irse en paz, como fue siempre su estilo, como una dama fina y elegante”, comentó Cynthia Klitbo, otra de las amigas.