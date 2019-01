La nueva revelación sobre la mamá de Luis Miguel

Después de revelar que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri, la madre del cantante Luis Miguel, el actor Andrés García comentó que está casi seguro de saber en qué lugar fue asesinada Basteri.

En una entrevista para el programa "Ventaneando", de la televisión mexicana, García volvió a tocar el asunto de la madre de Luis Miguel.

"Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello.

"Yo estoy 90% casi seguro que se dónde mataron a Marcela".

El actor no quiso revelar la ubicación del lugar aunque aceptó que está en España.

"Voy a dejar un espacio de tiempo porque tendría yo que contarles por qué tengo esa certeza, ¿por qué? porque yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien, junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país, por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que hasta ahí la enterraron".