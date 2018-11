Periodista asegura haber visto "vivo" a Juan Gabriel

Durante las últimas semanas varias personas han afirmado que Juan Gabriel está vivo.

Hace unos días el ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que tiene las pruebas para demostrar que el cantante mexicano no ha fallecido, sino que se mantendría oculto.

Luego de que Joaquín revelará está noticia, el periodista mexicano Jorge Carbajal, se presentó en un programa llamado “Intrusos” para confirmar que Juan Gabriel “aún está vivo”.

“Yo no iba con el plan de verlo, entonces nos vamos en el carro, llegamos a la casa. La mujer me dice pasa, entro y cuando ingreso lo veo sentado y me quedé en shock”, confesó el periodista.

Los periodistas también le preguntaron a Jorge cómo se veía el cantante: “se veía menos gordo”.

Carbajal dice que se quedó impactado al verlo: “A lo mejor es un doble y me vio la cara de tarugo. Pero sí les podría decir que es el doble más perfecto de Juan Gabriel”, agregó.

Narró además que todo ocurrió luego del sismo que se registró en septiembre de 2017 en México, porque él había acudido a llevar enseres a los damnificados y una de las residencias en las que distribuyó los donativos fue en la que supuestamente estarían “escondiéndose” Juan Gabriel.